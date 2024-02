As ações da Volvo saltam 20% à medida que as vendas aumentam e planeja parar de financiar a Polestar

No seu relatório anual, a Volvo disse que a Polestar “entra na próxima fase emocionante da sua jornada com um plano de negócios e ações de custos fortalecidos”, mas que o foco da empresa-mãe está no desenvolvimento de carros Volvo e na concentração dos seus recursos em conformidade.

“Agora, a Polestar… eles têm um futuro muito emocionante pela frente, passaram de uma empresa de um carro para uma empresa de três carros e têm dois carros novos em breve, na verdade, no primeiro semestre deste ano, e isso os levará a uma nova trajetória de crescimento.”

A Volvo Cars possui cerca de 44% das ações da Polestar, de acordo com dados do LSEG, depois de adquirir a empresa em 2015. A marca local de carros elétricos de luxo tem enfrentado dificuldades desde que abriu o capital em junho de 2022, e os analistas temiam que ela estivesse se tornando um passivo para a Volvo. . recursos.

Este parece ser um bom momento para a Volvo Cars começar a reduzir a sua participação na Polestar e para a empresa “procurar financiamento fora da Volvo”, disse Rowan.

“Isso também permite que nós e a Volvo nos concentremos totalmente em nossa jornada de crescimento, especialmente em alguns dos investimentos em tecnologia que precisamos fazer nos próximos dois ou três anos.”

Num comunicado divulgado na quinta-feira, a Polestar disse que “dá as boas-vindas à Geely Sweden Holding como um potencial novo acionista direto” e que a Volvo Cars “continuará a ser um parceiro estratégico nas áreas de investigação e desenvolvimento, produção, pós-venda e comércio”.

“Com o nosso crescente portfólio de carros exclusivos de alto desempenho, a Polestar está numa das fases mais promissoras do seu desenvolvimento”, disse Thomas Ingenlath, CEO da Polestar.

“Esperamos continuar a cooperação com a Volvo Cars, bem como beneficiar de maiores sinergias com a Geely em tecnologias orientadas para o futuro.”

A Volvo Cars relatou na quinta-feira um aumento mais acentuado do que o esperado no lucro operacional do quarto trimestre (excluindo joint ventures e associadas), que atingiu 6,7 bilhões de coroas suecas (US$ 643,83 milhões) em comparação com 3,9 bilhões de coroas suecas no mesmo período de 2022. trimestre foi de 109,4 bilhões de coroas, em comparação com 105,2 bilhões de um ano atrás.

Para 2023 como um todo, o lucro operacional aumentou para 25,6 bilhões de coroas, contra 17,9 bilhões em 2022, enquanto a receita aumentou para 399,3 bilhões de coroas, contra 330,1 bilhões no ano anterior.

Correção: Este artigo foi atualizado com os números corretos de ganhos da Volvo Cars.