As ações da Evergrande na China atingiram nova baixa em meio à crise da dívida; Kaisa falta a data de vencimento

Esperança de reestruturação da dívida para manter o piso sob as ações da Evergrande

Evergrande ainda não confirmou o padrão

“O mercado vai querer esperar para ver e não desistir ainda” – Analista

Suspensão da negociação das ações da Kaisa

HONG KONG (Reuters) – As ações do Evergrande Group da China atingiram um recorde de baixa na quarta-feira depois que um prazo de dívida não cumprido colocou a incorporadora em risco de se tornar a maior inadimplente do país, mesmo quando as esperanças de uma reestruturação administrada da dívida esfriaram os temores de caos. Colapso.

Até agora, ou seja, Evergrande (3333.HK) Observadores do mercado disseram que as consequências foram amplamente contidas e, à medida que a voz dos formuladores de políticas aumenta e os mercados se tornam mais familiarizados com a questão, é improvável que as consequências de seus problemas sejam amplamente sentidas.

O fracasso de Evergrande em fazer $ 82,5 milhões em pagamentos de juros devidos em 6 de novembro sobre alguns títulos em dólares dos EUA pode resultar Efeitos Deixando de lado seus títulos internacionais de cerca de US $ 19 bilhões, com potenciais repercussões para a economia chinesa e além.

Embora o período de carência de 30 dias tenha expirado, Evergrande não anunciou se os títulos oficialmente entraram em default.

O desenvolvedor não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

“Sem o anúncio oficial, o mercado vai querer esperar para ver e não desistir ainda; do contrário, os preços das ações e títulos da Evergrande teriam despencado”, disse Stephen Leung, diretor da UOB Kay Hian em Hong Kong.

Leung acrescentou, referindo-se ao movimento realizado por Evergrande condado de casa Para ajudar a conter os riscos.

Evergrande já foi a maior incorporadora imobiliária da China, com mais de 1.300 projetos imobiliários. Com US $ 300 bilhões em compromissos, ela está agora no centro da crise imobiliária deste ano na China, que esmagou quase uma dúzia de empresas menores.

Negociação de ações da pequena e sitiada Kaisa Group Holdings (1638.HK) na quarta-feira, depois que uma fonte familiarizada com o assunto disse que era improvável que cumprisse o prazo de US $ 400 milhões da dívida externa de terça-feira. Consulte Mais informação

Kaisa, o maior dono de dívida offshore da China entre os desenvolvedores depois de Evergrande, não pagou seu título de 6,5% até o final do horário comercial na Ásia, disse a pessoa, potencialmente empurrando papéis para inadimplência técnica, levando a inadimplências em seus títulos offshore que totalizam aproximadamente US $ 12 bilhão.

Kaisa não quis comentar.

Uma fonte disse à Reuters anteriormente que os detentores de títulos que possuem mais de 50 por cento dos títulos em questão enviaram o rascunho dos termos da franquia para a empresa na noite de segunda-feira.

Duas fontes familiarizadas com o assunto disseram que mesmo no caso de um default técnico, a Kaisa e os detentores de títulos estrangeiros continuariam as discussões.

Registro de estoque baixo

As ações da Evergrande, que caíram mais de 20% este mês, caíram 6% à tarde a HK $ 1,72 – o nível mais baixo desde sua estreia em novembro de 2009. O mercado mais amplo (.HSI) Foi consertado.

Os dados do Duration Finance mostraram que seus títulos com vencimento no mês passado, uma das duas tranches com prazo de pagamento de cupom que venceram na segunda-feira, foram negociados a 18,613 centavos de dólar por dólar, contra 18,875 no fechamento de terça-feira no horário asiático.

Os títulos da Kaisa com vencimento em abril de 2022 estavam sendo negociados a 36.397, pouca mudança em relação ao dia anterior, mas abaixo dos 37,89 da semana passada.

O governo disse repetidamente que os problemas de Evergrande podem ser contidos e as medidas para aumentar a liquidez no setor bancário, juntamente com os planos da empresa de prosseguir com a reestruturação de sua dívida externa, ajudaram a tranquilizar os investidores globais.

O governo provincial de Guandong, onde Evergrande está baseado, interveio na semana passada para ajudar a controlar as consequências, reforçando a visão de que seu fracasso seria resolvido.

(Reportagem de Anne Marie Rowntree e Donnie Cook) Edição de Himani Sirker

