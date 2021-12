Stitch Fix, Roku, Norwegian Cruise Line e mais

Verifique quais empresas estão fazendo as manchetes no pregão do meio-dia.

conserto de pontos – As ações da empresa de compras pessoais digitais caíram 23% depois disso Orientação decepcionante relatada para o segundo trimestre fiscal e o ano inteiro. A Stitch Fix também perdeu estimativas para seus clientes ativos no primeiro trimestre do ano fiscal. No entanto, a empresa ganhou na parte superior e inferior de seus resultados trimestrais.

em geral – As ações da plataforma de transmissão aumentaram mais de 15% depois de anunciar que havia chegado a um acordo plurianual com ela navegador google para mim Mantenha o YouTube e o YouTube TV ao seu serviço. O acordo permitirá que 56,4 milhões de contas ativas da Roku continuem assistindo ao YouTube e ao YouTube TV, o serviço de transmissão ao vivo do Google, sem interrupção.

Viagens e reabertura de ações – Enquanto o mercado em geral estava estável, as ações de viagens e reabertura subiram na quarta-feira. Norwegian Cruise Line Aumentou em 10%. linhas Aéreas americanas adicionado 3,8%, e companhias aéreas Unidos Ele apareceu em 5,7%. carnaval subiu 7,4%, e Royal Caribbean Ele cresceu 6,6%.

Bigradio – As ações da empresa de software subiram 10,4% depois que o PagerDuty relatou uma perda de 7 centavos por ação, superando as estimativas de uma perda de 9 centavos por ação, de acordo com a Refinitiv. A empresa gerou US $ 71,8 milhões em receita, acima dos US $ 70 milhões esperados. PagerDuty também relatou ganhos melhores do que o esperado e orientação de receita para o quarto trimestre.

Dave Webster As ações do Arcade subiram 9% após reportar resultados melhores do que o esperado no terceiro trimestre. Dave & Buster relatou lucro de 21 centavos por ação, 8 centavos acima das estimativas, de acordo com a Refinitiv.

NXP Semiconductor As ações da empresa de chips caíram 5% depois do UBS A cobertura começou Em ações com classificação de venda. A empresa disse que embora acredite que a empresa continuará a ser líder em algumas categorias de produtos, o crescimento na divisão automotiva da NXP ficará atrás de seus pares. A empresa tem uma meta de US $ 170 por ação para 12 meses, o que é cerca de 28% menor do que o fechamento das ações na terça-feira.

ChargePoint Holdings – As ações da ChargePoint Holdings despencaram 5,2% após a publicação do GAAP Perda de 21 centavos por ação. A empresa registrou receita de US $ 65,0 milhões, superior aos US $ 64,8 milhões estimados, de acordo com a Refinitiv.

Honeywell As ações da Honeywell caíram mais de 1% depois que o Bank of America rebaixou as ações para uma classificação neutra de compra. A empresa também reduziu seu preço-alvo para as ações. O Bank of America disse que os problemas da cadeia de suprimentos e as pressões inflacionárias devem afetar a receita e a margem da Honeywell no primeiro semestre de 2022.

Robinhood – As ações do aplicativo de negociação favorito da geração Y ganharam menos de 1% após o lançamento A empresa disse que está buscando Rescisão da revenda de suas ações ordinárias por alguns de seus primeiros investidores.

– Com reportagens de Hana Miao, Pippa Stevens e Yun Lee da CNBC.