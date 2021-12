Trabalhadores da Kellogg estendem greve ao rejeitar oferta de contrato

A substituição permanente de trabalhadores em greve por questões econômicas como salários e benefícios é legal, porém, democratas Eles procuram banir esta prática Lei do Direito de Organizar Proteção, ou Lei PRO. a casa Aprovado com sucesso O projeto foi lançado em março, mas enfrenta longas controvérsias no Senado.

Atualizada Dez 7, 2021, 18:25 ET

Sob o acordo rejeitado, os trabalhadores veteranos, que Kellogg disse que ganham cerca de US $ 35 por hora em média, teriam um aumento salarial de 3% no primeiro ano e ajustes de custo de vida nos anos seguintes. De acordo com a empresa, os novos funcionários ganham cerca de US $ 22 por hora.

A empresa propôs anteriormente eliminar o limite de porcentagem para trabalhadores de nível inferior e preparar um adiantamento de seis anos para o nível de salário veterano. Mas alguns funcionários e dirigentes sindicais viram isso como uma forma de aumentar o número de trabalhadores de classe baixa em geral. Eles temiam que isso colocasse uma pressão para baixo nos salários dos trabalhadores veteranos se os da classe baixa se tornassem a maioria.

Assim que a classe baixa tiver 50 mais um, eles votarão nos contratos futuros e meu salário pode cair ”, disse Dan Osborne, chefe de um trabalhador local da Kellogg em Omaha, em uma entrevista logo após o início da greve.

Osborne disse na época que os trabalhadores veteranos em sua fábrica ganhavam cerca de US $ 30 por hora e que ficavam particularmente frustrados com o show da empresa de trabalhar longas horas, muitas vezes nos fins de semana, durante a pandemia. Eles acreditavam que tinham influência sobre a empresa devido à escassez geral de pessoal e porque algumas de suas habilidades eram especializadas.

Osborne disse que consertou e fez a manutenção de máquinas na Kellogg por mais de 15 anos, mas acrescentou: “Há dias, até semanas, em que não consigo nem fazer as coisas funcionarem”.

Além da fábrica do Sr. Osborne, os trabalhadores da Kellogg entraram em greve nas fábricas em Battle Creek, Michigan; Lancaster, PA; e Memphis.