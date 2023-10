As ações asiáticas caem para os níveis mais baixos este ano devido às preocupações com as taxas de juros

CINGAPURA (Reuters) – As bolsas asiáticas caíram nesta terça-feira para seus níveis mais baixos deste ano, uma vez que as preocupações com taxas de juros mais altas nos EUA por mais tempo pesaram sobre os mercados, enquanto o iene flutuou perto da mínima de um ano, mantendo os traders em alerta para uma possível intervenção. .

O índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico mais amplo fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) caiu 1,6%, para o nível mais baixo desde 28 de novembro de 2022. O Nikkei do Japão (.N225) caiu 1,8%, enquanto o Índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) caiu. Em 3%. . Os mercados chineses estiveram fechados esta semana devido ao feriado da Golden Week.

Os futuros indicaram que as ações europeias deverão abrir em baixa, com os futuros do Eurostoxx 50 caindo 0,58%, os futuros do DAX alemão caindo 0,60% e os futuros do FTSE caindo 0,31%.

Autoridades do Federal Reserve dos EUA disseram que a política monetária precisaria permanecer restritiva “por algum tempo” para reduzir a inflação para a meta de 2% do banco central.

“Continuo disposto a apoiar um aumento na taxa de fundos federais em uma reunião futura se os dados recebidos sugerirem que o progresso na inflação estagnou ou é muito lento para que a inflação atinja 2% no futuro”, disse a governadora do Fed, Michelle Bowman, na segunda-feira, em um comunicado. declaração preparada: “A hora certa.” Declarações na conferência bancária.

No entanto, a retórica dura dos responsáveis ​​da Fed surge num momento em que se intensifica o debate sobre a possibilidade de aumentar as taxas de juro este ano.

Os negociadores de futuros de fundos do Fed esperam uma chance de 26% de um aumento nas taxas em novembro e uma chance de 45% de um aumento até dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

“Continuamos esta recuperação por mais algum tempo”, disse Rob Carnell, chefe de pesquisa da Ásia-Pacífico no ING. “O aumento dos rendimentos dos títulos e um dólar forte neste momento são a história dominante.”

O índice S&P/ASX 200 da Austrália caiu 1,3%, enquanto o dólar australiano caiu 0,77%, para US$ 0,631, depois que o Reserve Bank of Australia manteve as taxas de juros estáveis ​​na terça-feira pelo quarto mês e não mostrou a necessidade de aumentá-las novamente.

No entanto, o banco central reiterou o seu aviso de que poderá ser necessário um maior aperto para reduzir a inflação num “prazo razoável”.

vigília dos ienes

No mercado cambial, o foco permanece no iene japonês, à medida que a moeda se aproxima do nível de 150 dólares por dólar – um nível que os comerciantes esperavam que pudesse desencadear uma intervenção das autoridades.

O preço do iene atingiu 149,89 por dólar nas últimas negociações durante o horário asiático, depois de ter caído para seu nível mais baixo em 12 meses, em 149,935, durante a sessão.

Em Setembro passado, as autoridades japonesas fizeram a sua primeira intervenção em 24 anos, quando a taxa de câmbio do iene caiu para mais de 145 ienes face ao dólar, e aumentaram as especulações de que iriam intervir novamente com o iene sob pressão constante devido ao rendimento cada vez maior. diferença em relação ao dólar.

O Ministro das Finanças japonês, Shunichi Suzuki, disse terça-feira que as autoridades estão a monitorizar de perto o mercado cambial e estão a preparar-se para responder, reiterando um alerta contra movimentos especulativos que não reflectem os fundamentos económicos.

“As pessoas parecem ter aceitado que poderá haver alguma intervenção real se subirem muito”, disse Carnell do ING. “O par USD/JPY ainda está subindo. Mas em um ritmo muito lento.”

O índice dólar, que mede a moeda frente a seis principais rivais, subiu 0,168%, atingindo um novo pico em 10 meses.

A taxa de rendibilidade das obrigações do Tesouro a 10 anos subiu 0,2 pontos base para 4,685%, depois de ter atingido 4,703%, o nível mais elevado desde Outubro de 2007, na sessão de segunda-feira. Os rendimentos receberam um impulso após um acordo para evitar uma paralisação parcial do governo dos EUA, o que levou a um declínio na procura de dívida antes dos principais dados sobre o emprego esta semana.

O petróleo dos EUA caiu 0,84%, para US$ 88,07 o barril, e o petróleo Brent atingiu US$ 89,76, queda de 1,05% no dia.

Enquanto isso, o ouro à vista caiu 0,5%, para US$ 1.818,10 a onça. Os contratos futuros de ouro nos EUA caíram 0,56%, para US$ 1.819,80 a onça.

Relatórios de Ankur Banerjee; Editado por Jimmy Freed

