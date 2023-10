O julgamento por fraude de Sam Bankman Fried começa com a seleção do júri

NOVA YORK (Reuters) – O julgamento por fraude de Sam Bankman Fried começou com a seleção do júri na terça-feira, quase um ano depois que o colapso da agora falida bolsa de criptomoedas chocou os mercados e destruiu sua reputação.

O juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, disse a um grupo de 50 potenciais jurados reunidos na sala do tribunal no andar de cima de um tribunal federal na parte baixa de Manhattan que lhes faria perguntas para tentar formar um painel de 12 membros que pudesse ser justo tanto para os promotores quanto para as autoridades. Defesa Bankman-Fried.

“O objetivo é selecionar um júri de indivíduos que, independentemente do que sabem ou não sobre essas partes ou este caso, estejam dispostos e sejam capazes de decidir este caso de uma forma que seja justa e imparcial para ambos os lados, com base unicamente em as evidências”, disse Kaplan.

Os promotores federais dizem que o ex-bilionário de 31 anos desviou fundos de clientes da FTX desde sua fundação em 2019 até sua falência em novembro de 2022, a fim de sustentar seu fundo de hedge Alameda Research, comprar imóveis de luxo e doar mais de US$ 100 milhões para políticos dos EUA. candidatos.

No início do processo, Kaplan disse a Bankman-Fried em tribunal aberto que, em última análise, era sua decisão testemunhar ou não em sua própria defesa, e Bankman perguntou a Fried se ele entendia isso.

“Sim”, respondeu o banqueiro Fred. Ele usava terno e gravata, e seu característico cabelo desgrenhado e encaracolado estava bem cortado.

O promotor Nicholas Ross disse que os dois lados nunca estiveram envolvidos em negociações sobre um possível acordo judicial e nenhuma oferta desse tipo foi feita a Bankman-Fried. Mark Cohen, advogado de Bankman-Fried, confirmou isso.

Bankman-Fried se declarou inocente de sete acusações de fraude e conspiração. Ele admitiu uma gestão de risco inadequada, mas negou ter roubado o dinheiro. Seus advogados indicaram em documentos judiciais que planejam argumentar que o tratamento dado pela FTX aos fundos dos clientes foi apropriado e que outros na FTX e na Alameda arcam com a maior parte da culpa por seu fracasso.

O julgamento deve durar até seis semanas. Incluirá depoimentos de três ex-membros do círculo íntimo de Bankman-Fried que admitiram acusações de fraude e concordaram em cooperar com o Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan.

Os advogados de Bankman-Fried indicaram que planejam desafiar a credibilidade dessas testemunhas – que incluem a ex-presidente da Alameda Carolyn Ellison e os ex-executivos da FTX Gary Wang e Nishad Singh – argumentando que eles tinham motivos para incriminar seu cliente para obter uma sentença reduzida, o que é comum. Estratégia em casos de fraude de colarinho branco.

Eles também lançaram as bases para argumentar que o Bankman Fried acreditava que a sua bolsa estava autorizada a investir os depósitos dos clientes, desde que estes conseguissem levantar os seus fundos, e que uma série de falhas comerciais – e não fraudes intencionais – tinham deixado a bolsa. Sem dinheiro suficiente para atender aos pedidos de saque.

O caso Bankman-Fried é o caso de maior repercussão apresentado até agora pelos promotores dos EUA contra um ex-executivo de criptomoeda.

A sua acusação em Dezembro passado foi uma queda impressionante para o Bankman Fried, que ganhou a reputação de operador legítimo numa indústria cuja imagem tinha sido manchada por fraudes e alegados esquemas de enriquecimento rápido.

Os promotores dizem que Bankman-Fried construiu essa reputação com base em mentiras e a reforçou ao endossar celebridades e atletas famosos.

Bankman-Fried está detido desde 11 de agosto, depois que um juiz descobriu que ele provavelmente estava envolvido em adulteração de testemunhas – inclusive ao compartilhar os escritos pessoais de Ellison com um repórter. Ellison e Bankman-Fried são ex-parceiros românticos.

Ele será levado ao tribunal mais cedo na maioria dos dias para permitir que ele se prepare com seu advogado.

(Esta história foi reformulada para remover palavras estranhas do parágrafo 1)

(Reportagem de Judy Godoy e Luke Cohen em Nova York; Preparação de Muhammad para o Boletim Árabe) Edição de Amy Stevens, Lincoln Feast e Nick Zieminski

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.