As 10 questões mais urgentes da entressafra dos Angels: Arte Moreno fará grandes mudanças?

ANAHEIM, Califórnia – Havia uma atmosfera um tanto festiva na sede do clube dos Angels após o jogo de domingo. Talvez não porque venceram para garantir o recorde de 73-89, o mesmo de 2022. Mas mais provavelmente porque a temporada finalmente acabou. Todos deveriam fazer as malas e ir para casa.

Shohei Ohtani estava andando abraçando seus companheiros. Não havia nada fora do comum nisso, mas tinha uma sensação surreal. Será esta a sua última despedida? O fim de uma era inesquecível na história do esporte?

Esta foi uma das muitas questões em torno dos Angels enquanto eles se encaminhavam para uma entressafra incrivelmente imprevisível. Aqui estão 10 questões cruciais que esta equipe enfrenta agora que todos os 162 jogos terminaram.

Os Angels manterão o técnico Phil Niven?

O histórico de campo de Nevin certamente não parece bom (119-149). Mas quando uma organização é forçada a usar 66 jogadores em duas temporadas consecutivas, você começa a ver que Nevin não tem culpa pelo que aflige esta organização. A falta de investimento da propriedade em áreas-chave e a incapacidade de substituir efetivamente jogadores lesionados são falhas graves na infraestrutura desta franquia.

É difícil dizer se o proprietário Arte Moreno entende essa dinâmica. Nevin ainda não tem contrato este ano. Ele também conseguiu o cargo de substituto interino, título que foi abandonado para prorrogação de uma temporada, em grande parte devido à potencial venda. Moreno terá que equilibrar o respeito óbvio que Nevin conquistou na organização com o desejo de recomeçar com outra pessoa. Mas é difícil acreditar que qualquer gestor possa realmente fazer a diferença aqui.

Os Angels manterão o gerente geral Perry Minasian?

Muito do que foi dito sobre Nevin pode ser dito sobre Minassian. É muito difícil culpar Minassian quando se percebe que muitas das decisões que ele tomou foram a pedido direto de seu chefe. Minassian ainda tem mais um ano de contrato.

No momento, os Angels têm uma péssima equipe de arremessadores da liga principal, um péssimo sistema agrícola e nenhum caminho claro a seguir. Não está claro se eles estão sujeitos ao imposto de luxo nesta temporada. Tudo isso é uma má reflexão sobre Minassiano. Mas muito do modo como eles chegaram aqui pode não ser culpa dele.

Seria justo questionar se ele tomou as medidas corretas. Ou se a infra-estrutura organizacional que ele criou é produtiva. Só porque Moreno é um mau chefe não significa que Minassian seja um grande GM. O problema é que é quase impossível avaliá-los corretamente.

Veremos o que Moreno fará. Mas se seguisse em outra direção, a grande questão seria: quem iria querer assumir o cargo?



Algum desses caras retornará na próxima temporada? (Ronald Martinez/Getty Images)

Como será a conversa de Mike Trout com a liderança da equipe?

Mike Trout disse há uma semana que espera chegar ao treinamento de primavera do próximo ano com o uniforme dos Angels. Mas ele também se recusou a dizer se estaria disposto a solicitar uma troca. Embora possa ser quase incompreensível imaginar Trout pedindo para ir embora – e os Anjos encontrando um parceiro adequado – é digno de nota. O três vezes MVP se machucou nas últimas três temporadas e perdeu metade do ano se recuperando de uma fratura no presunto.

Será que Trout e Moreno estarão na mesma página sobre o que será necessário para esta franquia vencer? Ambas as partes estão comprometidas em fazer isso em Anaheim? É possível que ambos tenham perdido alguma credibilidade um com o outro. Truta porque não está disponível ou produzida. E Moreno por perder os playoffs novamente em uma temporada imperdível.

Zach Neto e Nolan Shanwell serão jogadores regulares na próxima temporada?

Tanto Zach Nieto quanto Nolan Shanwell se saíram muito bem em suas primeiras experiências nas ligas principais. Não há dúvida de que ambos são capazes de ser jogadores regulares neste nível. A questão que os Angels terão de responder nesta temporada é se começarão no próximo ano nessas funções.

Os números gerais de Neto em sua temporada de estreia foram bons. Seus 86 OPS+ estão abaixo da média da liga, e seus 0,685 OPS gerais certamente não são bons. Ele não estava bem depois de retornar de uma lesão nas costas. Neto precisa provar que pode jogar 150 partidas em uma temporada completa e fazê-lo em um nível consistentemente alto. Isso é pedir muito, e os anjos provavelmente sabem disso.

Shanwell parecia muito forte em seu primeiro mês. Ele alcançou a base em todos os 29 jogos que disputou e caminhou mais do que rebateu. Qualquer um que conseguir fazer isso permanecerá neste nível. A questão é se ele conseguirá desenvolver sua força e, assim como Neto, permanecer durável por muito tempo.

Os anjos confiam em sua rotação?

Os Anjos poderiam facilmente trazê-lo de volta com a mesma rotação inicial e não gastar mais um centavo. Patrick Sandoval, Reid Detmers, Tyler Anderson, Chase Selseth e Griffin Canning – todos jovens titulares que mostraram muito potencial. No entanto, os Angels não começaram bem este ano. Sua ERA combinada de 4,47 foi dupla.

Esse front office tem que se perguntar se quer cruzar os dedos e torcer para que esses arremessadores tenham um melhor desempenho, porque todos são capazes de fazê-lo, ou se é necessário usar recursos para fazer acréscimos.

Os Angels terão alguma chance de contratar Shohei Ohtani?

Essa é uma questão que vem sendo discutida o ano todo. O consenso geral era que os Angels precisavam de um lançamento forte em 2023 para convencê-lo a voltar. O que provou que eles estavam falando sério. Que havia um futuro.

Isso não aconteceu.

É impossível saber o que Shohei Ohtani está pensando. Ele não fala com nenhum jornalista desde 9 de agosto e, mesmo quando questionado sobre seu futuro, Ohtani deu respostas quase sem substância. Talvez ele ame Anaheim e não consiga se imaginar em nenhum outro lugar. Isso seria surpreendente. É improvável que os Anjos lhe ofereçam mais dinheiro ou a melhor chance de ganhar. Mas até que ele assine em outro lugar, ainda haverá alguma esperança.

O que está reservado para Mickey Moniak e Joe Adele?

Ambos os jogadores oferecem ótimos quebra-cabeças para anjos. Mickey Moniak terminou a temporada com 0,802 OPS. Ele definitivamente terá um papel no próximo ano. Sua temporada de 2023 foi boa, mas houve algumas tendências preocupantes. Ele rebateu apenas 0,202 rebatidas depois de 28 de julho, com 54 eliminações e três rebatidas. As equipes parecem ter descoberto que ele será perseguido. Moniak precisa voltar ao campeonato.

Joe Adell às vezes parece um grande jogador formidável. Ele tem todas as ferramentas e há alguns sinais de que elas estão se unindo. Mas ele ainda rebateu 40 por cento de suas rebatidas limitadas na liga principal este ano. Não é diferente em 2022. A menos que esse número diminua, não se pode contar com ele para começar todos os dias.

Outro fator: nenhum dos jogadores poderá ser escolhido no próximo ano. Os Anjos manterão ambos?

Moreno manterá os salários altos?

Moreno gastou mais com folha de pagamento em 2023 do que antes. Com o quão ruim as coisas ficaram, será interessante ver se ele quer fazer isso de novo. Os Angels têm dinheiro saindo dos livros e recebem apenas cerca de US$ 130 milhões para o próximo ano, de acordo com FanGraphs. Eles terão alguma flexibilidade nos gastos. Mas não está claro quanto eles gastarão.

Não é uma grande classe de agente livre atrás de Ohtani. Cody Bellinger, Matt Chapman, Blake Snell e Josh Hader poderiam se candidatar aos Angels. Mas será caro.

David Fletcher, Jared Walsh e Max Stassi têm algum lugar no futuro dos Angels?

Todos os três foram combinações organizacionais que virão nesta temporada. Mas nenhum deles impulsionou os futuros. David Fletcher não tem sido produtivo e parece que os Angels tentaram manter seu mandato abaixo de cinco anos. Se ele completar cinco anos, terão que fazer um DFA para retirá-lo do plantel ativo. Ele poderia optar pela agência gratuita, já que a equipe continua pagando os últimos dois anos de seu contrato.

Jared Walsh deverá ter um potencial aumento na arbitragem. Mas a equipe pode optar por não oferecê-lo devido às dificuldades deste ano. Ele se mostrou promissor em seu retorno no início deste mês, mas também conquistou muito. Eles precisarão avaliar se ele pode ou não ser o rebatedor de 30 anos que foi em 2021.

Max Stassi assinou um contrato de três anos antes da temporada de 2022. Ele perdeu todo o ano de 2023 e está lidando com um assunto de família e atualmente está na lista restrita. Quem sabe se ele retornará ao beisebol neste momento? Há coisas mais importantes do que o jogo e ele pode estar focando nelas agora. Ele ainda deve US$ 7,5 milhões no próximo ano se decidir jogar.

Os Anjos farão grandes mudanças em outras partes da organização?

Esta é uma questão abrangente. Pode significar muitas coisas. Eles substituirão algum dos treinadores da equipe? Os arremessos caíram significativamente nesta temporada, e isso pode significar que eles estão procurando substituir Matt Wise. Eles farão mudanças no front office? Eles procurarão adicionar determinados departamentos? Eles irão renovar seu complexo de treinamento de primavera?

Existem muitas deficiências regulatórias que precisam ser abordadas. Seria do interesse da organização utilizar este tempo para abordá-los. Mais recursos precisam ser adicionados em muitas áreas diferentes. Mas serão?

(Foto superior de Zach Nieto: Ronald Martinez/Getty Images)