Geno Smith rasgou o ‘jogo sujo’ do Giants LB que resultou em lesão no joelho do QB

EAST RUTHERFORD, NJ – O quarterback do Seattle Seahawks, Geno Smith, saiu de campo e perdeu duas séries no final do primeiro tempo na noite de segunda-feira, após um tackle questionável perto da linha lateral do linebacker do New York Giants, Isaiah Simmons.

Smith machucou o joelho na jogada. Ele permaneceu no jogo por mais uma partida antes de ser levado para a tenda médica.

“Jogo sujo. Jogo sujo”, disse Smith a Lisa Salters da ESPN após seu retorno no segundo tempo da vitória de Seattle por 24-3. “Vocês podem ver isso, pessoal. Foi um jogo desleixado. Não há lugar para isso neste esporte e espero que algo aconteça, mas fora isso, a graça de Deus me permitiu voltar a este jogo e estou feliz por isso. Voltando lá. “

Smith imediatamente manifestou seu descontentamento. Mais tarde, ele foi denunciado por provocação quando voltou ao jogo no terceiro quarto.

Escolhas dos editores 2 relacionados

Ele ainda estava chateado depois do jogo, embora os Seahawks (3-1) tenham vencido a semana após a vitória. Smith completou 13 de 20 passes para 110 jardas e um touchdown.

“Eu não respeito esse tipo de coisa”, disse Smith. “Não há necessidade deste tipo de coisa. É um jogo muito difícil. Estamos todos a lutar, mas não há necessidade de disparar contra jogadores que correm para fora de campo na linha lateral.”

Smith parecia um pouco limitado em seu retorno e se movia com muita cautela sobre o joelho. Mas ele insiste que não é nada grande.

“Estou bem. Estou bem. Deus é bom”, disse ele.

A maior reclamação do técnico dos Seahawks, Pete Carroll, parece ser mais sobre como Smith foi descartada do que onde ela estava. A jogada ocorreu perto da linha lateral dos Giants, depois que Smith teve seu passe devolvido a ele.

Na verdade, foi uma recepção de menos 2 jardas na jogada.

“Sim, parecia muito perigoso”, disse Carroll. “Não sei por que não vimos de outra forma. Parecia muito sério. Todo o impacto do acerto na coleira do cavalo aconteceu, com o balanço do corpo puxando a parte de trás das pernas, que é ‘me machuquei naquela jogada .’ “Um pênalti não teria corrigido isso, mas parecia uma jogada muito perigosa e provavelmente merecia uma segunda olhada.”

Os Giants não sentiram o mesmo em relação ao golpe. Eles pensaram que estava limpo.

“Não tenho muito a dizer sobre isso. Estamos jogando futebol. Ele está com raiva porque foi atingido? O que a maioria dos zagueiros faz quando não quer ser atingido? Eles caem. Eu realmente não sei o que mais dizer a ele.” Gigantes LB Isaiah Simmons

Simmons diz que estava apenas tentando intervir. Smith correu jardas depois de receber seu próprio passe.

“Não tenho muito a dizer sobre isso”, disse Simmons. “Estamos jogando futebol. Ele está bravo porque foi atingido? O que a maioria dos quarterbacks faz quando não quer ser atingido? Eles estão caídos. Eu realmente não sei o que dizer a ele sobre isso.”

Simmons insiste que está limpo e que começou a interferir na fronteira.

“Sim, ninguém está tentando machucar ninguém lá fora. Quero que todos sejam ótimos, entende o que quero dizer? Ninguém está tentando machucar ninguém, então odeio qualquer um que tente me machucar intencionalmente”, disse Simmons. “Nada disso foi intencional. Estamos apenas tentando jogar duro e vencer.”

Smith originalmente pensou que foi o safety Xavier McKinnie quem fez o ataque questionável. Os dois trocaram palavras em campo mais tarde na série.

McKinney não pareceu muito preocupado com a peça depois disso.

“Não sei”, disse McKinney, “não me importo se ele é honesto com o que diz ou faz.” “Isso realmente não importa.

“Sim, achei que o golpe foi bom.” Você riu. “Ele vai ficar bem.”