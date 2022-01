Áreas de baixa densidade em Portugal / Áreas interiores elegíveis para Golden Visa

O Golden Visa de Portugal – o cidadão do país – através do programa de investimento – é um dos mais populares do mundo, pagando uns impressionantes 4 bilhões de euros para a economia portuguesa e fornecendo acesso à Europa fora da UE, aumentando a liberdade pessoal e a segurança econômica.

No entanto, a partir de 1º de janeiro de 2022, Portugal introduz novas alterações ao programa Golden Visa, Isso vai aumentar o interesse pelo interior do país com as ilhas.

O Portugal Golden Visa Scheme oferece uma série de opções de investimento, incluindo um mínimo de 500K em propriedades residenciais ou comerciais em Portugal ou € 350K em planos de reabilitação. Além disso, os preços variam consoante o imóvel se encontre localizado numa área classificada como “baixa densidade” em Portugal.

Aqui, exploramos as mudanças do Golden Visa e as novas regras para 2022, particularmente os investimentos imobiliários residenciais e as principais diferenças entre eles. Áreas interiores E Áreas de baixa densidade.

Opções de Investimento Imobiliário Portugal Golden Visa;

Existem as seguintes opções de investimento para o Portugal Golden Visa

Compre um imóvel residencial em um interior designado de Portugal no valor de pelo menos 500.000 (ou € 350.000 se investido em um programa de reabilitação). Se o imóvel residencial estiver na área de “baixa densidade”, aplica-se um desconto de 20%.

Compre imóveis comerciais em qualquer lugar do país no valor de pelo menos € 500.000 (ou € 350.000 se investido em um programa de reabilitação). Desconto de 20% se o imóvel comercial estiver localizado em área designada de “baixa densidade”.

Compre imóveis residenciais e comerciais de qualquer ponto das ilhas autónomas da Madeira e dos Açores, no valor de pelo menos € 500.000 (ou € 350.000 se investido num programa de reabilitação). As ilhas da Madeira e dos Açores são classificadas como de alta densidade, pelo que o desconto não se aplica no caso de investimento nas ilhas.

Que partes de Portugal são elegíveis para o Golden Visa?

O Governo português espera incentivar e incentivar o investimento nas seguintes áreas:

As autoridades portuguesas reviram isto nas suas formas de investir no mercado imobiliário, criando um sistema de classificação em que os investidores podem investir nestas áreas. ”Dentro“E”Densidade baixa”. Deve-se notar que esses termos são muito diferentes.

Aqui, aplicaremos esses diferentes termos para fornecer a você uma compreensão mais clara de cada um.

Áreas interiores:

As áreas onde pode investir em imobiliário residencial para se qualificar para um Portugal Golden Visa são as áreas de interiores.

Para imóveis comerciais, você pode investir em qualquer lugar do país e não há restrições de localização (a menos que o imóvel seja classificado como “comercial”).

O mapa abaixo mostra o interior de Portugal (destacado em vermelho). Recorde-se que os imóveis “interiores” detidos por portugueses são elegíveis para investimento imobiliário residencial e comercial. Apenas propriedades comerciais podem ser adquiridas fora dos parâmetros “interiores” (destacados em azul).

Áreas de baixa densidade:

As áreas classificadas como de baixa densidade são mostradas em cinza claro no diagrama abaixo. As áreas classificadas como de alta densidade são mostradas em cinza escuro.

Se uma área for considerada de “baixa densidade”, as áreas de baixa densidade que aplicam um desconto de 20% ao seu investimento são definidas como unidades regionais (NUTS II) e são 75% ou menos da média nacional de menos de 100 pessoas por quilômetro quadrado ou PIB per capita.

Quando áreas interiores e áreas menos densas compartilham terras umas com as outras, pode existir uma área Interior e alta densidade. Nesse caso, você pode comprar um imóvel residencial, mas nenhum desconto se aplica.

Por exemplo, um Portugal Golden Visa não pode investir em imóveis residenciais em certas áreas do Algarve. Embora seja classificada como uma região de baixa densidade, não se considera todo o interior do país. No entanto, algumas áreas em Alcarve são consideradas de baixa densidade e interior. Aljezur, Odeceixe e Sagres. Nessas áreas, você pode comprar um imóvel residencial ou investir em um programa de reabilitação residencial, com desconto de 20% no seu investimento.

O mapa abaixo fornece uma visão geral das áreas elegíveis para Portugal:

Investimento imobiliário de alta densidade (apenas para negócios) em áreas não interiores.

Investimento imobiliário de baixa densidade em áreas não interiores (desconto de 20% aplicável apenas a negócios).

Investimento imobiliário de alta densidade em áreas interiores (residencial e comercial).

Investimento imobiliário de baixa densidade em áreas internas (residencial e comercial, desconto de 20% aplicável).

Os investidores podem comprar um imóvel residencial em Portugal tanto na área de “baixa densidade” como na área “interior”. Algumas das propriedades elegíveis para o Golden Visa estarão em áreas de alto crescimento, como o Vale do Turo, Alzheimer e Beneda Geras. Essas áreas oferecem grandes oportunidades de turismo e hospitalidade e provavelmente se tornarão mais populares nos próximos anos.

Cada um deles oferece ativos excelentes e espaçosos, que valem o preço. Você pode encontrar propriedades com piscina privativa e amplo paisagismo por cerca de 400K.

Oportunidades de revenda Preços por m2 Flutuações de preço Departamento de Turismo Renda Retorno de turismo Beneta Gerus Meio Baixo Baixo Alto Baixo Alto Vale do Turo Meio Meio Baixo Meio Baixo Meio Aljesur Alto Alto Baixo Alto Meio Alto

As alterações do Golden Visa para 2022, relacionadas ao mercado imobiliário, diversificarão o pool de investimento estrangeiro em todo o país. Os investidores ficarão maravilhados ao descobrir as joias escondidas no caminho atacado, muitas das quais com alto potencial de crescimento.

O desconto de 20% em muitas áreas residenciais (ou seja, interiores e classificadas como de baixa densidade) é o sorteio mais atraente para investir no Portugal Golden Visa, que continuará a ser uma das residências mais populares. Planos de investimento no mundo.