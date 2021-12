Aqui está como foi o único eclipse solar total de 2021 em um navio de cruzeiro perto da Antártica

Nota do editor: O único eclipse solar total de 2021 Sábado ocorreu, 4 de dezembro, sobre a Antártica, onde poucos podem ver. Alguns exploradores intrépidos, como nosso colunista Joe Rao, tentaram ver o eclipse de navios de cruzeiro perto da Antártica. Isso é o que Joe e seu navio viram.

Do Comandante no Oceano Sul ao largo da Antártica – os quase 200 passageiros deste navio de exploração, propriedade da linha de cruzeiros francesa Ponant, infelizmente sofreram com uma nuvem inteira desse total Eclipse solarque varreu parte da Antártica no sábado.

No final da noite de sexta-feira, o capitão Etienne Garcia, capitão do Le Commandante Charcot, inverteu o curso do navio. Anteriormente, ele estava seguindo em um caminho sudeste para o leste da linha central do caminho do eclipse, mas com base na verificação de imagens de satélite, o capitão Garcia decidiu dar meia-volta, seguir para um caminho noroeste e manobrar perto do navio. Eclipse midline. Imagens de satélite mostraram uma cobertura de nuvens bastante geral, mas alguns pontos finos foram procurados que podem fornecer alguma visibilidade parcial.

Imagem 1 de 1 Uma vista da popa do Le Commandant Charcot aponta para a ponte do navio sob um céu nublado antes do início do eclipse solar total em 2021. (Crédito da foto: Joe Rao)

Infelizmente, durante a noite, à medida que as temperaturas esfriavam, a atmosfera ficava mais densa. Os passageiros e a tripulação reunidos na popa após as 3 da manhã (“horário de verão chileno”) não viram nada além de um céu cinza.

Enquanto enfrentava a sombra escura da lua, o navio de exploração de 30.000 toneladas estava localizado perto de 57,72 ° S e 44,02 ° W, a nordeste do sul das Ilhas Orkney. Cerca de 20 minutos antes da segunda chamada, comece A fase total do eclipseOs passageiros começaram a notar uma ligeira queda nos níveis de luz e realmente começaram a acelerar em direção à escuridão nos últimos dois minutos antes de seu preenchimento, quando a sombra da lua disparou em nossa direção do nordeste a 3.100 km / h.

O momento do eclipse solar total de 2021 no convés do Le Commandant Charcot no mar próximo à costa da Antártica em 4 de dezembro de 2021. O céu estava nublado, mas estava consideravelmente mais escuro e as luzes podiam ser vistas brilhando na ponte do navio. (Crédito da foto: Joe Rao)

Vários petréis – aves marinhas com nariz tubular que vivem nesta parte do mundo – estavam voando e mergulhando ao redor do navio ao anoitecer e também vimos duas baleias se chocando contra o mar ao lado de nosso navio. Se todos eles interagem com o céu escuro é discutível, mas é definitivamente uma possibilidade.

O colégio durou 97 segundos. Nenhuma sombra distinta ou cone de escuridão foi observado. Em vez disso, apenas um escurecimento amorfo do céu – como alguém rejeitando um reostato ou um interruptor mais escuro. Nenhuma cor foi vista e a extremidade do rim parecia muito mais nítida, pois a luz parecia voltar mais rápido do que quando desapareceu.

Durante o rim, ele estava realmente começando a cair levemente e depois de alguns minutos no terceiro contato, ele estava realmente começando a cair levemente. A temperatura do ar estava oscilando em torno de 0 ° C (32 ° F), mas levando o vento em consideração o fez sentir visivelmente mais frio.

O capitão Etienne Garcia, mestre do Le Commandant Charcot, faz correções de curso de última hora em um esforço para localizar um intervalo nas nuvens para visualizar o eclipse total. (Crédito da foto: Joe Rao)

Bem … demos o nosso melhor, mas infelizmente saiu vazio. Aqueles que nunca testemunharam um eclipse solar total foram tocados pela escuridão dramática do céu, mas para aqueles como eu, que sabiam o que estava escondido de nossa visão por trás da superfície da nuvem, foi totalmente decepcionante.

Eu sabia quando aceitei a designação de trabalhar com o capitão Garcia e sua equipe, que as chances de sucesso eram longas com base nos registros climáticos de longo prazo para esta parte do mundo. É difícil de suportar, no entanto, considerando como nossos céus brilhavam intensamente nos dois dias anteriores ao eclipse.

Este foi o eclipse número 13 para mim. . . A primeira data de julho de 1972; A segunda nuvem nublada (a primeira ocorreu há 44 anos na Colômbia, em outubro de 1977). Minha taxa de acerto para o sucesso do eclipse é de 84,7%, então não tenho muito do que reclamar – mas uma derrota amarga, no entanto.

Em uma nota brilhante, com 97 segundos hoje, eu agora passei mais de 30 minutos “aquecendo” na sombra da lua.

Em 1973, eu estava em uma reunião de caçadores de eclipses no Planetário Hayden, onde o Dr. Charles Hugh Smiley, da Brown University, estava participando. O diretor de Hayden, Mark Chartrand, disse que o Dr. Smiley passou mais de 30 minutos na sombra da lua, um “total sem precedentes!” Dr. Chartrand fluiu. Eu pensei na época que nunca chegaria perto do histórico do Dr. Smiley, mas com o eclipse de hoje, eu o consegui.

Dr. Smiley (que faleceu em 1977), encerrou sua carreira após notar 14 eclipses. Hoje, muitos caçadores de eclipses experientes testemunharam mais de 20 eclipses totais, e alguns indivíduos, como o físico solar Dr. Jay Basachoff do Williams College em Massachusetts e o Dr. Glenn Schneider do Observatório Steward da Universidade do Arizona, testemunharam mais de 30.!

É uma triste ironia que, no dia anterior ao eclipse, o céu estivesse brilhantemente ensolarado. Aqui está Renate Rao (minha esposa) curtindo o sol frio da Antártica. Observe o grande iceberg no Oceano Antártico atrás dela. (Crédito da foto: Joe Rao)

Pelo menos um navio de cruzeiro teve uma visão do sol totalmente refratado. Recebemos a notícia de que o navio Endurance da National Geographic foi capaz de ver a coroa do sol entre as nuvens em um local próximo ao início da trajetória total de hoje. Também houve voos fretados que transportaram observadores a 33.000 pés acima da cobertura de nuvens para vistas aéreas da cena celestial desta manhã.

No geral, estima-se que menos de 3.000 pessoas compareceram para observar o eclipse total hoje.

Outro membro dos navios de cruzeiro Ponant, o Le Boreal, passou por nosso navio a caminho do norte para se posicionar ao longo do curso total. Ele ficou chocado com a imagem de um Petral perdido nesta cena. (Crédito da foto: Joe Rao)

O próximo eclipse total em 20 de abril de 2023 será na verdade um eclipse anular total incomum, ou eclipse “híbrido”, no qual ao longo de parte do caminho do eclipse é visto um eclipse anular ou anular, enquanto ao longo de outras partes do caminho do eclipse um total eclipse. A maioria dos observadores de eclipses provavelmente convergirá para o Parque Nacional Cape Range, na Austrália Ocidental, onde o total geral durará 62 segundos.

Em 8 de abril de 2024, o eclipse total cruzará partes do norte do México, sul e leste dos Estados Unidos e leste do Canadá. Cerca de 35 milhões de pessoas vivem no caminho total deste eclipse com a fase total em alguns casos excedendo 4 minutos.

Nota do editor: Se você capturou uma foto impressionante de um eclipse solar e gostaria de compartilhá-la com os leitores do Space.com, envie sua (s) foto (s), comentários, nome e localização para spacephotos@space.com.

Joe Rao trabalha como professor e palestrante convidado em Nova York Planetário Hayden. Ele escreve sobre astronomia para Journal of Natural History, O Calendário dos fazendeiros e outras publicações. Siga-nos no Twitter Tweet incorporar e em Site de rede social do Facebook.