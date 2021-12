Indicadores COVID-19 ‘indo na direção errada’

Ypsilanti, Michigan. – Os principais indicadores COVID-19 dentro do condado não parecem bons, de acordo com o Departamento de Saúde do Condado de Washtenaw.

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde divulgou seu resumo semanal de casos de COVID-19, internações, óbitos, surtos e taxas de vacinação.

Estamos todos fartos de COVID, mas esta pandemia está longe de terminar. Temos ferramentas poderosas para prevenir a propagação e evitar os piores efeitos do COVID – todos nós precisamos usá-los! O Departamento de Saúde do Condado de Washtenaw disse em uma postagem na mídia social.

Entre os dias 2 e 3 de dezembro, foram 258 casos, cinco internações e cinco óbitos notificados.

O resumo afirma que, em 30 de novembro, o condado de Washtenaw estava em um alto nível de transmissão de COVID-19 desde agosto. Os indicadores, no resumo, vão na direção errada para:

Taxa de casos semanais para crianças de 5 a 17 anos (por 100.000 pessoas)

Taxa positiva de teste (do MI Safe Start)

Número de novas internações hospitalares vinculadas ao COVID-19

Número de mortes de residentes do condado relacionadas ao COVID

Número semanal de doses de vacina administradas pelo WCHD

Os indicadores de boa tendência incluem a porcentagem da população totalmente vacinada no condado, a porcentagem de crianças de 5 a 11 anos que foram vacinadas com uma ou mais doses, o número de surtos relatados e o número de surtos relatados do jardim de infância até a série twelveth. .

As indicações para a taxa semanal de casos COVID-19 entre os residentes do condado de Washington (por 100.000) também estão indo na direção certa.

O Ministério da Saúde, em sua postagem nas redes sociais, exortou os residentes a tomarem precauções, incluindo o uso de máscaras em ambientes fechados, vacinação ou doses de reforço de COVID-19, teste de sintomas e cumprimento das diretrizes de saúde pública.

Veja o resumo abaixo: