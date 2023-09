AP Top 25: Geórgia ainda ficou em primeiro lugar na pesquisa; A seqüência consecutiva entre os 10 primeiros do Alabama chega ao fim antes de uma semana 4 carregada

O topo do ranking AP Top 25 de futebol universitário pode ter sofrido um pouco de confusão na semana 3, mas uma semana mais interessante do que o esperado preparou o cenário para uma semana 4 agitada, encabeçada pelo número 6 do estado de Ohio, no número 9, Notre Dame . Aqui está o que você precisa saber sobre a última enquete:

Top 25 AP completo

Geórgia (57) Michigan (2) Texas (3) Estado da Flórida (1) Universidade do Sul da California Estado de Ohio Estado da Pensilvânia Washington Notre Dame Óregon Utá LSU Alabama Óregon Velha senhorita Oklahoma Carolina do Norte duque Colorado Miami Estado de Washington Universidade da Califórnia Tenessi sim Flórida

O atletaAnálise em tempo real:

A Geórgia deveria permanecer em primeiro lugar?

Depende dos critérios que cada eleitor utiliza neste momento da temporada. Se eu ainda fosse eleitor – o que não sou – confiaria mais nos resultados deste ano e consideraria seriamente classificar Notre Dame, Washington e Pensilvânia como os três principais estados, seguidos pela Flórida e pelo Texas. Estas são as equipes, em uma amostra pequena, que tiveram melhor desempenho nesta temporada ao medir competição e desempenho. A Geórgia tropeçou um pouco nos três primeiros jogos, assim como Ohio State e Michigan.

Mas se você votar na Geórgia no topo para começar o ano, é compreensível mantê-la lá. Os pontos de estilo não foram bons contra a Carolina do Sul, mas você joga para vencer, certo? A Geórgia acionou quando necessário, derrotando a Carolina do Sul por 21 a 0 no segundo tempo. Se um eleitor quiser respeitar o bicampeão e esperar por uma derrota real antes de descartá-lo, essa é uma atitude defensável. Além disso, a pesquisa é apenas uma diversão; Se a Geórgia perder em campo, o comitê de seleção eliminará os Bulldogs. (Provavelmente iremos.) – Emerson

Como a semana 4 afetará a votação da AP?

A semana 3 proporcionou muita emoção, mas não houve confrontos entre as equipes classificadas no Top 25 da AP. Na verdade, houve apenas três confrontos classificados nas primeiras três semanas.

Semana 4? lá seisencabeçado pelo confronto Top 10 em South Bend:

Nº 6 do estado de Ohio na 9ª posição Notre Dame

Nº 24 Iowa na 7ª posição Penn State

Nº 22 UCLA Nº 11 Utah

Nº 19 Colorado em Nº 10 Oregon

15º Ole Miss no 13º Alabama

Nº 14 do estado de Oregon e nº 21 do estado de Washington

E isso nem inclui o número 3 do estado da Flórida, Clemson, que está classificado na pesquisa dos treinadores, mas é o time número 1 na pesquisa da AP.

O Pac-12 ainda conta com oito times classificados, sendo que seis deles jogam entre si. Enquanto isso, o Alabama tem a chance de endireitar a situação e recuperar o respeito – e talvez retornar ao top 10 – se conseguir conter Ole Miss em casa.

Embora seja improvável que aprendamos muito sobre o número 1 da Geórgia (vs. UAB) e o número 2 do Michigan (vs. Rutgers), podemos aprender muito sobre o resto das 25 melhores equipes da semana que têm potencial para mudar. As classificações são iguais a qualquer outra nesta temporada. – marrom

