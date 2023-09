Christian McCaffrey e Deebo Samuel impulsionam 49ers para vencer contra Rams: Brock Purdy continua vencendo

Escrito por Matt Barrows, David Lombardi e Jordan Rodrigue

O San Francisco 49ers conquistou sua segunda vitória da temporada com uma vitória por 30-23 sobre o Los Angeles Rams no domingo, no So-Fi Stadium. Aqui está o que você precisa saber:

San Francisco QB Brock Purdy mudou para 7-0 como titular na temporada regular.

O running back do 49ers, Christian McCaffrey, correu para 116 jardas e um touchdown e adicionou 19 jardas em três recepções.

Deebo Samuel, de São Francisco, marcou 101 jardas na scrimmage e um touchdown.

O recebedor do Rams, Pukka Nakoa, quebrou o recorde da NFL no domingo de maior número de recepções nos dois primeiros jogos de um jogador da temporada, com 25 recepções nas semanas 1 e 2. Ele também estabeleceu a marca de novato em um único jogo com 15 recepções, além de 147 jardas.

Purdy faz isso

Purdy não era tão esperto quanto em Pittsburgh. O quarterback com o braço frequentemente criticado derrubou Brandon Aiyuk, Juwan Jennings e Samuel para ganhos potencialmente grandes. Seus melhores arremessos ocorreram no quarto período, quando o 49ers mantinha uma vantagem de três pontos. Ele disparou um dardo no meio que Samuel reuniu por 16 jardas. Na jogada seguinte, ele confiou que Jennings receberia o que era essencialmente uma bola ao alto na linha lateral esquerda. O receptor de 6 pés-3 fez exatamente isso para um ganho de 31 jardas, o passe mais longo do dia para os 49ers. Marcou um touchdown de 11 jardas executado por Samuel, único touchdown do jogo no segundo tempo. – carrinhos de mão

Niners estão sofrendo no CB

As lesões costumam ser epidêmicas em uma posição e, para os 49ers, essa posição era de cornerback.

Eles entraram no jogo de domingo sem um cornerback reserva, Samuel Womack III, que machucou o joelho no treino de quarta-feira e foi colocado na reserva por lesão. A equipe também perdeu Ambry Thomas (joelho) e Demodore Lenoir (precaução contra concussão) em algumas partes do jogo. Thomas voltou à disputa no terceiro quarto, quando Lenoir teve que sair enquanto Lenoir foi inocentado de uma concussão e fez a interceptação decisiva do jogo no final do quarto período.

Todas as questões significaram que Isaiah Oliver jogou como linebacker de níquel durante a maior parte da competição. Ele teve um grande jogo, incluindo um contratempo rápido em um passe desviado no terceiro quarto que levou a um field goal de 57 jardas de Jake Moody. – carrinhos de mão

São Francisco está fazendo ajustes fundamentais

Os 49ers venceram a batalha certa, principalmente no lado defensivo da bola. Matthew Stafford manteve a defesa desequilibrada no primeiro tempo, mas o ataque prolífico do coordenador Steve Wilkes finalmente quebrou os Rams no segundo tempo. Os 49ers interceptaram Stafford duas vezes e encerraram o jogo com seu habitual ataque equilibrado na ponta ofensiva.

Os 49ers claramente têm em uso sua fórmula de vitória testada e comprovada. O equilíbrio da sua equipa permite um futebol complementar, que hoje veio em grande número. Uma das maiores peças? Um field goal de 57 jardas do chutador novato Jake Moody provou que ele valia a pena a escolha do terceiro round que os 49ers gastaram com ele. – Lombardia

Transições fazem a diferença

Embora os Rams tenham tornado isso mais uma briga do que muitos esperavam, uma interceptação cara que tirou as mãos do running back Kyren Williams começou a balançar a favor dos 49ers. O quarterback Matthew Stafford lançou uma segunda interceptação bem no fundo da zona dos Rams, uma rota de salto destinada a Van Jefferson (seu primeiro alvo do dia). No entanto, parecia que Stafford e os Rams estavam a caminho até o quarto para o segundo, quando um bloqueio perdido levou a uma pista cheia e à derrota. A pressão começou sobre Stafford no segundo tempo, após um primeiro tempo bem protegido, e os Rams também perderam o lateral direito Joe Noteboom pelo resto do jogo devido a uma lesão no ombro.

Achei que os Rams jogaram com esse time 49ers de forma mais física do que em vários jogos anteriores, e eles estão claramente começando a construir uma identidade por trás do jogo de linha mais assertivo e da corrida de lacunas. Mas dois erros autoinfligidos foram todo o espaço que um elenco dominante do 49ers precisava para encerrar o jogo. – Rodrigo

