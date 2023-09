Os Tuohys responderam à petição de Michael O’Hare, admitindo que nunca pretenderam adotá-la

No mês passado, Michael Oher, ex-atacante ofensivo da NFL, apresentou uma petição buscando acabar com a tutela que a família Tuohy organizou há mais de uma década. No início desta semana, os Tuohy apresentaram sua resposta aos documentos iniciais.

No processo (por meio da Associated Press), os Toohes admitiram que nunca adotaram O’Hare, explicando que usaram o termo “em um sentido coloquial e o fizeram”. Nunca pretendi que esta referência fosse vista como tendo implicações legais“.

Depois que O’Hare abriu o caso, Sean Tuohy disse que O’Hare não foi adotado porque os advogados assim o informaram Eles não poderiam adotar alguém com mais de 18 anos. Isto provou ser impreciso; De acordo com a lei do Tennessee, Eles poderiam tê-lo adotado.

Então eles admitiram que não o adotaram. A questão então é por que eles não fizeram isso?

O maior problema é a ideia de que a família dos Tuohys explorou o relacionamento para enganar sua parte na receita da versão cinematográfica O lado ocultoQue se concentrou no relacionamento entre os Tooheys e O’Hare. A família Toohis nega qualquer acusação de irregularidade na distribuição de dinheiro a O’Hare.

Eles também apontam que O’Hare admitiu em seu livro de 2011 que sabia que a relação era de tutela, não de adoção. Embora ainda não tenhamos visto o ajuizamento real, isso provavelmente faz parte da defesa com base na possibilidade de que o prazo de prescrição aplicável para iniciar a ação tenha expirado.

Independentemente de como esse drama inesperado se desenrola, está ficando cada vez mais claro que a coisa toda provavelmente pretendia dar aos Tuohys uma maneira de direcionar legitimamente Oher para um programa de futebol universitário que eles favorecem e apoiam. Dos seus arquivos: “Quando ficou claro que [Oher] Eu não conseguia pensar em ir para a Universidade do Mississippi. . . O resultado de viver com [Tuohys]A NCAA deixou claro que ele poderia frequentar Ole Miss se de alguma forma fizesse parte da família Tuohy.

Então eles poderiam tê-lo adotado. Por alguma razão, eles não o fizeram. Por alguma razão, O’Hare ainda não fez nada sobre a situação, anos depois de saber que eles usaram uma ferramenta diferente da adoção para torná-lo parte da família.

Toda a situação ainda é triste. Se houver um verdadeiro sentimento de família entre os Tuohys e Oher, esta questão deverá ser resolvida rapidamente. Ou, mais precisamente, não era para chegar a este ponto.