Angels Shohei Ohtani chegou à partida final para AL MVP; O Cardeal Capitão Mike Scheldt despediu-se ao concorrer a Diretor do Ano da NL

Nova York – uma sensação de mão dupla Shuhei Ohtani O Los Angeles Angels é um dos finalistas do American League MVP Award em votação pela American Baseball Writers Association.

O BBWAA revelou os finalistas para o MLS e Jogador Nacional do Ano, os prêmios Cy Young e Rookies do Ano e Managers of the Year na noite de segunda-feira. Os vencedores – que foram determinados nos boletins de voto enviados no final da temporada regular – serão revelados na próxima semana.

Ohtani nos últimos três da votação AL MVP com jogadores de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. E Sementes de marcus.

Ohtani, de 27 anos, atingiu 0,257 com 46 homers, 100 RBIs e 0,965 OPS como o rebatedor em tempo integral designado dos Angels, enquanto também 9-2 com um ERA de 3,18 em seus 23 largadas na colina. Esta foi sua primeira temporada completa em ambas as ligas – ele ganhou o Rookie of the Year em 2018, mesmo depois de uma lesão no cotovelo que o deixou como arremessador após 10 partidas.

ex-st. O capitão do Louis Cardinals, Mike Shildt, foi nomeado para o prêmio de Gerente do Ano da NL menos de um mês depois de sua demissão. Os outros finalistas são Craig Counsell de Milwaukee e Gaby Kapler de San Francisco.

Os Cardinals venceram 17 jogos consecutivos e alcançaram a pós-temporada pela terceira vez em quatro anos sob o comando de Scheldt, mas o gerente geral de 2018 foi dispensado devido ao que o gerente geral John Mozilak chamou de “diferenças filosóficas”. Oliver Marmol foi promovido de técnico do banco para substituir Scheldt.

NL MVP Racing retorna à Filadélfia Bryce HarperWashington Juan Soto San Diego Fernando Tates Jr.. Harper é o único ex-jogador deste trio, conquistando essa honra em 2015 com o Nacional.

Em um sinal de como as prioridades dos eleitores mudaram, nenhum dos seis competidores jogou na final do MVP por times que fizeram a pós-temporada.

Soto, Tates e Guerrero completaram 22 anos no último dia da temporada, e esta é a primeira vez que três jogadores com menos de 23 anos se classificam para as finais. A última vez que dois jovens jogadores chegaram à final foi em 1956, quando Hank Aaron terminou em terceiro lugar na votação da Premier League, e Al Callen foi o terceiro na AL.

Max Scherzer é um finalista de seu quarto prêmio Cy Young após dividir a temporada entre o Nationals e o Dodgers, mas todos os finalistas serão os primeiros vencedores.

Milwaukee Corbin Burns e Filadélfia Zach Wheeler Eles chegaram à final na NL, enquanto a honra da AL pertence ao time dos Yankees. Gerrit Cole, Meia branca Lance Lin e Robbie Ray de Blue Jays, agora um agente livre.

estrela da pós-temporada Randy Arosarina e seu colega Caminhada do franco O Tampa Bay Rays chegou à final do AL Rookie Award deste ano junto com o destro Astros Luis garcia. Franco fez apenas 70 jogos, mas continua a chamar a atenção depois de chegar à base em 43 jogos consecutivos, igualando o recorde de Frank Robinson desde 1956 para a corrida mais longa para um jogador com 20 anos ou menos.

Jogador do Cardinals Dylan Carlson, o segundo jogador base para os Reds Jonathan Índia E deixou Marlins Trevor Rogers Eles são os finalistas do Prêmio NL Rookie deste ano.