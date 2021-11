Atualização sobre lesão de Michael Porter Jr: Michael Malone diz que Nuggets se preparará para “o futuro previsível” com dores nas costas

o Denver Nuggets Será sem subir e vir Michael Porter Jr.. Para “o futuro previsível”, de acordo com o técnico Michael Malone. Em conversa com repórteres na segunda-feira, antes da partida da equipe contra calor de MiamiMalone disse que não está claro quando Porter, que tem dor lombar, retornará ao trabalho.

“Não há dúvida, não importa qual seja seu humor, todos nós devemos apoiar Michael, assim como apoiamos Jamal [Murray], ” Malone disse. “E, novamente, Michael pode voltar em uma semana, pode ser mais. Então, quando eu digo, ‘Futuro previsível’, não tenho certeza do que isso significa, só sei que ele não vai jogar esta noite.”

“Este é um processo em que somos muito cuidadosos, conversando com médicos, filmando para todo esse tipo de coisa”, Siga Malone.

Esta é uma notícia claramente preocupante, dada a história de edições anteriores de Porter. Ele perdeu a maior parte de sua única temporada de faculdade no Missouri depois de se submeter a uma cirurgia nas costas e, durante o processo de recrutamento inicial, um médico em Los Angeles Clippers Ela disse Aquele Porter “provavelmente não jogará de novo”.

Embora Porter tenha provado que a previsão estava errada, esse tipo de preocupação foi amplamente compartilhado na época, e é por isso que ele caiu para o Nuggets em 14º lugar no draft de 2018, apesar de ser um dos candidatos mais talentosos da classe. Ele também precisava de outra cirurgia nas costas que o manteve fora de sua temporada de estreia na NBA.

Ele tem estado saudável desde então, mas durante a vitória do time Foguetes Houston fim-de-semana passado, Veio mancando depois de perder uma bandeja separada. Não está claro exatamente o que aconteceu, mas ele não conseguiu nenhum impulso quando tentou passar do limite e saiu do jogo pouco tempo depois com o que o time chamou de dor lombar.

Porter teve um início difícil nesta temporada, com média de 9,9 pontos e 6,6 rebotes em 35,9 por cento de arremessos de campo e 20,8 por cento de 3 pontos em nove jogos. No entanto, o Nuggets espera que isso seja um problema que dure semanas e não um problema por um mês ou o final da temporada.

Eles já estão sem Jamal Murray Por causa da ruptura do LCA, não está claro quando ele vai voltar. mesmo com Nikola Jokic No início, os Nuggets podem ter problemas reais na carregada Conferência Oeste se ficarem sem Porter e Murray durante grande parte da temporada.