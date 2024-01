Analista: Spirit Airlines pode ser forçada a fechar as portas depois que o acordo com a JetBlue for bloqueado

Nova Iorque

A Spirit Airlines pode acabar falida e forçada a fechar as portas devido à decisão de um tribunal federal de bloquear a proposta de venda da JetBlue Airways, de acordo com nota de um analista de companhias aéreas.

Ao contrário de muitas falências de companhias aéreas, em que uma companhia aérea em tribunal de falências ou se desfaz de dívidas e emerge como uma empresa financeiramente mais saudável ou acaba sendo comprada por outra companhia aérea e integrada nas suas operações, o cenário mais provável para a Spirit seria liquidar os seus activos, de acordo com uma nota de Helen Becker, analista da Cowen.

“Percebemos que isso parece alarmante e duro, mas a realidade é que acreditamos que existem cenários limitados que permitem a reestruturação da Spirit”, escreveu ela em nota aos clientes na quarta-feira. “Acreditamos que a Spirit procurará primeiro um comprador alternativo, mas outra companhia aérea pode ter a mesma oposição [from antitrust regulators.]”

A Spirit foi pioneira em oferecer preços base extremamente baixos no mercado dos EUA, mas cobrava mais por quase todas as outras opções, incluindo malas de mão. Os seus preços levaram as principais companhias aéreas a oferecer um certo número de assentos simples na “económica básica” nos seus aviões. Também levantou preocupações de que a compra da JetBlue iria aumentar os preços em toda a indústria – preocupações que levaram a um processo antitrust apresentado pelo Departamento de Justiça que bloqueou o negócio.

Mas se Baker estiver certo, o Spirit pode desaparecer. Se isso acontecer, poderá levar a críticas às medidas tomadas pela administração Biden para bloquear o acordo, e a declarações do procurador-geral Merrick Garland e do secretário de transportes Pete Buttigieg elogiando a decisão.

“Após décadas de consolidação das companhias aéreas, esta decisão demonstra a importância de colocar a concorrência em primeiro lugar”, disse Buttigieg. Publicado em X Quarta-feira. “Esta administração defende a concorrência para apoiar melhores escolhas dos consumidores e preços mais baixos das passagens aéreas.”

Todas eram companhias aéreas americanas Sangrando bilhões Durante os primeiros dois anos da pandemia, apesar de receber bilhões de dólares em ajuda federal para continuar voando e evitar demissões generalizadas. Mas à medida que a procura por viagens aéreas recuperar em 2022, o mesmo acontecerá Rentabilidade nas principais empresas de transporte.

Mas as companhias aéreas mais pequenas – como a Spirit – que oferecem preços mais baixos para atrair viajantes em busca de pechinchas, continuaram a enfrentar dificuldades. Depois de perdas de US$ 1 bilhão em 2020 e 2021, a empresa perdeu US$ 264 milhões nos primeiros nove meses de 2023. Espera-se que perca outros US$ 175 milhões nos últimos três meses de 2023, e uma perda adicional de US$ 310 milhões este ano, segundo aos analistas pesquisados ​​pela Refinitiv.

A Spirit tem US$ 1,1 bilhão em dívidas com vencimento em setembro de 2025. Em nota divulgada na quarta-feira, a Fitch disse que enfrentaria desafios para conseguir refinanciar essa dívida.

“A Spirit enfrenta riscos significativos de refinanciamento no próximo ano”, disse uma nota da Fitch, que a Spirit já estava atenta depois de rebaixar sua atual classificação de junk bonds para B. Problemas de disponibilidade, excesso de capacidade em alguns mercados de lazer e concorrência intensa.

Nem todos os analistas veem falência e liquidação no futuro da Spirit, mas muitos alertam que as suas perspectivas financeiras permanecem sombrias.

“Não esperamos (ainda) uma ocorrência imediata [Spirit] “Arquivamento do Capítulo 11”, disseram analistas de companhias aéreas do JPMorgan Chase, referindo-se ao código de falências usado em tais pedidos. Mas acrescentaram: “Não podemos definir um retorno viável à rentabilidade tão cedo”.

A Spirit não comentou diretamente a análise de Baker, mas disse estar confiante em sua capacidade de superar os problemas atuais.

“Embora estejamos decepcionados com isso [court decision] “Como resultado, estamos confiantes em nossos pontos fortes e em nossa estratégia”, disse um comunicado da empresa enviado à CNN. “Estamos empenhados em oferecer tarifas acessíveis, um excelente serviço aos nossos hóspedes e proporcionar excelentes oportunidades aos membros da nossa equipa. A Spirit tomou, e continuará a tomar, medidas prudentes para garantir a força do seu balanço e das operações contínuas.

O processo de falência foi projetado para permitir que empresas que perdem dinheiro se livrem de dívidas e outras despesas que não podem pagar e permaneçam no mercado. Muitas empresas, incluindo a maioria das principais companhias aéreas do país, faliram e continuam a registar lucros no futuro.

Mas Baker disse que é improvável que a Spirit consiga renegociar os seus acordos, especialmente com empresas de leasing de aeronaves que possuem muitos dos seus aviões, que são todos aviões de corredor único fabricados pela Airbus. Com uma procura tão forte por estas aeronaves neste momento, as empresas de leasing que possuem as aeronaves estão mais inclinadas a simplesmente recuperá-las a uma companhia aérea que não pode pagar, em vez de negociar com elas um preço mais baixo.

“A demanda por aeronaves de fuselagem estreita é muito alta, especialmente à luz desta Problemas contínuos na Boeing “É mais provável que os arrendadores retomem a posse de aeronaves do que renegociem os arrendamentos”, escreveu ela. “Na verdade, a JetBlue poderia alugar aeronaves Spirit de arrendadores durante uma potencial reestruturação da empresa.”

As ações da Spirit, que caíram 47% nas negociações de terça-feira após a decisão judicial, perderam outros 22% nas negociações de quarta-feira após o memorando Baker e caíram mais de 20% nas negociações de quinta-feira. Juntos, isso representa uma perda de mais de dois terços do seu valor até agora nesta semana.

Numa decisão anunciada terça-feira, o juiz federal William Young concordou com os argumentos do Departamento de Justiça de que permitir que a JetBlue comprasse a Spirit seria Violação das leis antitruste e reduzir a pressão descendente sobre os preços que o modelo de negócios da Spirit trouxe para a indústria aérea dos EUA.

“O tribunal fez o seu melhor… para prever o futuro de um mercado dinâmico em recuperação da pandemia da COVID-19, em tempos extremamente incertos”, escreveu ele. “A aquisição proposta eliminará a Spirit como concorrente de todas as outras companhias aéreas no mercado, resultando em menos pressão sobre todas as outras companhias aéreas para competir.”

JetBlue e Spirit emitiram uma declaração conjunta após a decisão dizendo que estavam considerando apelar da decisão.

“Continuamos a acreditar que a nossa combinação é a melhor oportunidade para aumentar a concorrência e as escolhas tão necessárias, fornecendo tarifas baixas e excelentes serviços a mais clientes em mais mercados, ao mesmo tempo que aumentamos a nossa capacidade de competir com as companhias aéreas dominantes dos EUA”, afirmaram JetBlue e Spirit em uma declaração conjunta enviada por e-mail. E-mail para a CNN. “Estamos revisando a decisão do tribunal e avaliando nossos próximos passos como parte do processo legal.”