Um grande investidor em tecnologia de capital privado prevê quem vencerá a onda de IA

Em quase todas as conversas desta semana no Fórum Económico Mundial, a IA generativa surgiu.

Nas nossas entrevistas, informais e informais, Brian Suozzi e eu ouvimos sobre se é necessária regulamentação, como as empresas a estão a incorporar, a velocidade a que está a evoluir e como está a ser rentabilizada.

Recebemos uma estrutura sobre como investir nisso de Robert Smith, fundador, presidente e CEO da Vista Equity Partners. A empresa tem cerca de US$ 100 bilhões em ativos sob gestão, a maior parte dos quais investidos em empresas de tecnologia empresarial.

Inicialmente, ele ressalta que será integrado ao funcionamento das empresas, assim como inovações anteriores, como a Internet e a nuvem. Então, como o dinheiro será distribuído?

“A primeira onda acabará indo para os fornecedores de hardware”, Smith nos disse em entrevista. “A próxima onda será composta por grandes empreendedores”, como Microsoft, Amazon e Alphabet. “A cauda longa serão as empresas de software empresarial. As pequenas e médias empresas não criarão seus próprios testes de soluções. Elas procurarão seus fornecedores de software empresarial e perguntarão: 'Como podemos aproveitar a IA para criar uma produtividade mais eficaz e eficiente em nossos negócios?'

Para ser justo, Smith é um cara de software empresarial, então faz sentido que ele veja uma oportunidade aí. Naturalmente, as empresas de software empresarial concordam com seus sentimentos.

O CEO da ServiceNow, Bill McDermott, vê a demanda por serviços generativos de IA chegando aos seus resultados financeiros. Ele disse que as discussões em Davos deixaram claro que os CEOs acreditam que precisam investir.

“Esses CEOs que estão aqui sabem que estão investindo pesadamente em tecnologia porque a IA generativa, em particular, pode lhes dar resultados. Não é tecnologia pela tecnologia pela tecnologia”, disse ele em uma entrevista. “Este ano, US$ 5 trilhões serão gastos em tecnologia, principalmente software e serviços. A geração IA é o momento em que os CEOs não pensam mais em investir. “Eles sabem que têm de investir, porque se não o fizerem, e o seu concorrente o fizer, poderão não estar no mercado por muito tempo.”

No entanto, esses CEOs falam conforme as regras. Há outros que acreditam que o hype se ultrapassou. Tal como o entusiasmo em torno da condução autónoma tem demorado mais tempo e é mais complexo para ser alcançado, tudo o que é alimentado pela IA pode ainda não existir.

“2024 será um ano decepcionante para a IA”, disse o CEO da Cloudflare, Matthew Prince. “Não creio que estes produtos cheguem em 2024. Provavelmente nem chegarão em 2025. Acho que virão, mas na verdade vai ser necessário que aprendamos a fazer engenharia de uma forma diferente.”

