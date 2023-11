Amostras do asteróide Bennu podem mudar “fundamentalmente” a visão sobre a vida

Todos nós já passamos por isso: você está pegando um pouco de manteiga de amendoim ou ansioso para comer um bom picles, quando descobre que a força do seu pulso não é suficiente para alcançar o conteúdo do delicioso pote. Isso é mais ou menos O intrigante problema da NASA com amostras de asteróides OSIRIS-REx– Embora o conteúdo desta caixa não seja destinado ao consumo, é claro.

correto. A NASA conseguiu lançar uma missão de 1,16 mil milhões de dólares a um asteróide a 320 milhões de quilómetros da Terra, recuperar pedaços fragmentados de rocha espacial e devolvê-los ao nosso modesto mundo habitável. Agora ele não consegue abrir o pote. Especificamente, dois dos estabilizadores do TAGSAM (mecanismo de aquisição de amostras por toque) recusam-se a ceder aos instrumentos atualmente disponíveis. Os cientistas esperam que amostras do asteróide Bennu apresentem evidências de sua existência A formação do sistema solar e as origens da vidaPortanto, eles estão ansiosos para levar as coisas adiante de uma maneira compreensível.

Felizmente, a parte externa da caixa de amostra estava coberta Abundância de material de asteroidesIsso significa que alguma ciência já começou. Em uma coletiva de imprensa no mês passado, o analista de amostras da OSIRIS-REx, Daniel Glavin Descrição do bit de asteróide Como um “sonho de astrobiólogo”. Eles já identificaram moléculas de carbono e água.

O Gizmodo entrou em contato com vários astrobiólogos para discutir exatamente o que eles esperam aprender com uma análise completa de materiais de asteróides antigos. Aqui está o que eles tinham a dizer.

“As amostras da OSIRIS-REx podem ajudar-nos a descobrir se isso também poderia ser alcançado por asteróides, além da suposta entrega de água à Terra primordial por cometas”, disse Jean-Pierre de Vera, astrobiólogo do Centro Aeroespacial Alemão. e presidente da European Astrobiology Network Association (EANA), em email ao Gizmodo. “A questão ainda permanece sobre quanto material orgânico nessas rochas poderia ter sido entregue à Terra e pode ter servido como os primeiros blocos de construção da vida.”

Sempre que meteoritos são encontrados na TerraEles fornecem aos cientistas a oportunidade de investigar as origens do sistema solar. Muitos desses pedaços de rocha são condritos carbonáceos, uma classe de antigos meteoritos contendo carbono que contêm os blocos de construção da vida e mostram sinais de alteração hidrotérmica, ou seja, mudanças na sua estrutura devido à água líquida. Como tal, fornecem uma janela íntima sobre como o nosso sistema solar se formou e deu origem a um mundo como a Terra – rico em placas tectónicas, coberto por oceanos e repleto de organismos vivos.

mas Meteoritos pousando na Terra Imediatamente fica contaminado com o solo. Graças aos esforços meticulosos da equipa OSIRIS-REx, os cientistas têm finalmente acesso a amostras de asteróides não contaminadas pela grande quantidade de matéria orgânica e pelas mudanças que ocorrem à medida que a atmosfera do nosso planeta queima e atinge a superfície, seja em terra ou no mar.

“Pela primeira vez, seremos capazes de medir a abundância de todos os 20 aminoácidos que constituem uma proteína de uma amostra de asteróide intocada pela vida na Terra”, disse Sawsan Wehbe, astrobiólogo da Universidade do Arizona, por e-mail. para o Gizmodo. “Meu objetivo é comparar os aminoácidos que encontramos em Bennu com o início da vida na Terra. Espero responder a esta pergunta: o início da vida usou blocos de construção entregues no espaço sideral?”

Quer as amostras indiquem que os componentes dos processos vitais vieram do espaço ou talvez da própria Terra, Wehbe disse: “Penso que o que descobrirmos mudará radicalmente a nossa visão de como pensamos sobre a vida num contexto cósmico”.

Bennu recebeu o nome de um antigo deus egípcio associado ao renascimento e é o símbolo vivo do deus Osíris, que foi trazido de volta à vida no mito egípcio. É um asteróide primitivo, Eles datam dos primeiros 10 milhões de anos ou mais Pela existência do sistema solar. Como tal, os cientistas acreditam que o asteróide pode conter segredos sobre como poderiam ter sido os estágios iniciais da formação do sistema solar, bem como quais componentes orgânicos primitivos – para pegar emprestado um velho clichê, “os blocos de construção da vida” – poderiam ter existia na superfície da Terra. Corpo rochoso.

Mas não é tão simples. Bennu passou por algumas mudanças no início de sua existência, o que significa que os cientistas poderão ver mais do que apenas os “blocos de construção” – eles poderão ver o plano de jogo que o Bennu em evolução estava seguindo.

“Este é uma espécie de instantâneo fóssil de alguns dos materiais mais primitivos do sistema solar”, disse Michael Wong, astrobiólogo do Carnegie Science Center, em conversa telefônica com o Gizmodo. “Mas passou um pouco de tempo entre a sua formação e o seu congelamento e a cessação do seu desenvolvimento como corpo planetário.”

“Tentar entender quanta complexidade química ocorreu naquele curto período de tempo entre quando Bennu se formou e quando Bennu congelou e parou de evoluir é realmente interessante para mim porque mostra o poder de um pouco de rocha, um pouco de gelo, e um pouco de material”, acrescentou Wong.

Qualquer que seja a mistura química, Benno pode nos orientar quanto aos ingredientes. Mas as instruções de cozimento são tão importantes quanto os ingredientes, e o curto período de evolução do asteróide também pode nos ajudar nisso.

“O processo de origem da vida ainda é um mistério para nós e não creio que a resposta esteja nas identidades precisas das moléculas”, disse Wong. É por isso que o termo “blocos de construção” me incomoda. É mais sobre os processos que essas moléculas estão entusiasmadas em realizar juntas. Talvez os processos vitais possam surgir em conjuntos de blocos de construção muito diferentes.

Hoje, são amostras do asteroide Bennu Disponível para visualização pública No Museu Nacional de História Natural do Smithsonian Institution em Washington, DC. Assim, mesmo que demore algum tempo para publicar uma análise de rochas, você pode pensar nas origens da vida na Terra assim que quiser.

