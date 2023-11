Esta é a dieta básica saudável da qual você não está se alimentando o suficiente, de acordo com especialistas

Quando a maioria das pessoas pensa nos chamados “superalimentos” recomendados para uma vida saudável, geralmente não vem à mente algo enlatado.

Mas um especialista diz que existe um alimento básico no supermercado que é uma parte essencial de toda dieta balanceada – e a maioria de nós não come o suficiente.

O Dr. Michael Mosley disse que as latas de peixes gordurosos, incluindo sardinha, cavala e anchovas, proporcionam um grande impulso à saúde do cérebro, devido aos seus altos níveis de ômega-3. Correio diário.

“O ômega-3 é um ácido graxo essencial, o que significa que é vital para a nossa saúde, mas, infelizmente, seu corpo não consegue produzi-lo, então a única maneira de obter o suficiente é através da dieta”, disse Mosley.

“Entre outras coisas, mantém as células cerebrais saudáveis ​​e conversando entre si”, acrescentou.





Embora o peixe enlatado seja relativamente acessível e fácil de consumir, mais de 90% dos americanos não conseguem atingir a ingestão recomendada de ómega-3, de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde. Shaith – Stock.adobe.com

Especialistas em nutrição recomendar Pelo menos duas porções de peixe oleoso por semana. Aconselham também misturar o tipo de peixe gordo consumido.

Se você está preocupado com a chegada de duas porções de peixe gorduroso em lata, é uma boa ideia pegar um filé de salmão fresco no balcão de frutos do mar.

Mas tome cuidado para não exagerar – comer grandes quantidades de peixe enlatado pode ser um problema, como relatado recentemente pelo apresentador de podcast Joe Rogan, que foi diagnosticado com envenenamento por arsênico depois de comer três latas de sardinha por noite durante um período de tempo.





Se você está preocupado com a chegada de duas porções de peixe gorduroso em lata, é uma boa ideia pegar um pedaço de salmão fresco no balcão de frutos do mar. Timolina – Stock.adobe.com

Para quem prefere evitar totalmente o peixe, Mosley disse ao Daily Mail que as algas marinhas também são ricas em ômega-3.

Esse alimento, diz ele, “sustentou nossos ancestrais por milhares de anos”.

Sementes de linhaça, sementes de chia, nozes, azeitonas e ovos são outras fontes conhecidas de ômega-3.

Enquanto isso, os suplementos de ômega-3 são muito populares, mas recentemente especialistas questionaram sua eficácia.

Um estudo realizado pelo Southwestern Medical Center da Universidade do Texas, em Dallas, descobriu que os rótulos dos suplementos de óleo de peixe fazem rotineiramente alegações de saúde que são completamente infundadas por qualquer pesquisa.

“Com base no que vi pessoalmente no supermercado e na farmácia, não fiquei surpreso ao encontrar taxas tão altas de alegações de saúde em suplementos de óleo de peixe”, disse Joanna Asadourian, coautora do estudo. Medscape Cardiologia disse.