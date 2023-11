3 maneiras de não ser vítima da “caça ao galo” online, segundo uma psicóloga

GT

“Cockfishing”, a versão NSFW de “catfishing”, refere-se ao ato de enganar outras pessoas com imagens falsas de órgãos genitais. Enquanto a pesca do gato envolve a criação de uma identidade online falsa para enganar as pessoas, a caça ao galo é uma forma de manipulação que envolve o envio de fotos dos órgãos genitais de outra pessoa para parecerem seus, alterando as próprias fotos para parecerem diferentes ou usando ângulos de câmera enganosos.

As motivações por trás da caça ao galo podem variar muito, mas muitas vezes giram em torno da gratificação pessoal, do aumento do ego, da manipulação ou mesmo da exploração financeira. Esses motivos resultam da interação de fatores psicológicos, como a baixa autoestima, o desejo de chamar a atenção e a busca por ganhos materiais.

Se você estiver tendo uma conversa sedutora com um novo conhecido, tome cuidado ao trocar fotos explícitas se você não o conheceu pessoalmente, para evitar cair nessa tática de exploração. Aqui estão três razões pelas quais as pessoas são “selvagens” e dicas para ajudá-lo a se proteger.

1. Verifique o perfil com atenção

Os caçadores de galos muitas vezes exploram a confiança e a curiosidade da vítima elaborando meticulosamente perfis que parecem genuínos, atraentes e confiáveis. Freqüentemente, eles inventam cenários elaborados para aumentar seu apelo, mas as inconsistências em suas histórias podem ser uma revelação. Se algo parecer estranho ou o indivíduo hesitar em compartilhar informações pessoais, isso pode ser um sinal de mentira.

Nessas situações, o primeiro passo é examinar cuidadosamente o perfil online.

Procure sinais de manipulação de fotos, como imagens excessivamente polidas ou profissionais, ou nenhuma imagem espontânea ou não editada. a Estádio Publicado em Boletim psicológico de personalidade e social, Sugere-se que os encontros on-line tendem a ser enganosos em seus perfis, especialmente no que diz respeito às características físicas. Tenha cuidado com linguagem excessivamente lisonjeira ou lisonjeira O que pode ter o objetivo de induzi-lo a uma falsa sensação de confiança.

2. Verifique informações e fotos

Os caçadores de galos fazem de tudo para evitar que suas identidades fabricadas sejam reveladas. Eles conseguem isso tecendo um perfil mutável, tornando difícil para suas vítimas detectarem o engano. Para descobrir um potencial pescador, é crucial verificar minuciosamente as informações e fotos que ele fornece. Considere as seguintes estratégias para detectar sinais de fraude:

Use a pesquisa reversa de imagens. Sites como Google Images ou TinEye podem ajudá-lo a determinar se as imagens foram usadas em outro lugar na Internet. Se você encontrar correspondências com outros perfis ou sites, é um forte indicador de que a pessoa com quem você está se comunicando não é real.

Sites como Google Images ou TinEye podem ajudá-lo a determinar se as imagens foram usadas em outro lugar na Internet. Se você encontrar correspondências com outros perfis ou sites, é um forte indicador de que a pessoa com quem você está se comunicando não é real. Peça verificação Por meio de chats de vídeo, chamadas de voz ou reuniões presenciais, quando possível. Esses métodos podem ajudá-lo a saber se você está interagindo com um caçador de galos, pois ele desejará evitar o contato direto para evitar frustrar seu engano cuidadosamente planejado.

3. Confie nos seus instintos e estabeleça limites

pesquisar Sugere que os burlões utilizem cuidadosamente a sua linguagem e técnicas de comunicação para fabricar informações falsas e criar identidades falsas credíveis, muitas vezes explorando vulnerabilidades emocionais para baixar a guarda. Eles fazem isso para ganhar sua confiança e manipular você para divulgar informações confidenciais ou extorquir dinheiro.

Nesses cenários, seus instintos podem ser um guia confiável. Se você sentir que alguém está sendo evasivo ou desonesto, confie nos seus instintos:

Tenha cuidado com quem corre Num relacionamento amoroso, ele pede dados pessoais ou busca ajuda financeira.

Num relacionamento amoroso, ele pede dados pessoais ou busca ajuda financeira. Estabeleça limites claros E manter uma boa dose de ceticismo pode protegê-lo de ser vítima de um caçador de galos. Pessoas reais respeitarão seus limites e não irão pressioná-lo em situações desconfortáveis ​​ou comprometedoras.

Conclusão

Em cenários de namoro online, o amor e o engano coexistem. A “caça ao galo” é um novo desafio nesta cena, envolvendo enganos e verdades ocultas. Podemos proteger-nos adaptando-nos, melhorando a nossa consciência e lidando com as interações online de forma mais eficaz. Não se trata apenas de evitar o engano, trata-se também de se tornar mais forte e mais sábio.