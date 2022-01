Altice Purchasing Funds – Portugal deixa de vender na fila de avaliação com evidência

A alta classificação foi o principal obstáculo

EQT e CVC fizeram lances não vinculativos abaixo de pedir provas de preço

O lance máximo foi superior a 6 bilhões de euros – prova

LONDRES, 27 Jan (Reuters) – A Altice Europe NV abandonou os planos de vender seus negócios portugueses porque os leilões de private equity não atenderam às expectativas de preço, com três fontes dizendo à Reuters que a maior empresa de telecomunicações do país, Patrick Trohi, não tem saída potencial.

Em dezembro, a Altice, uma joint venture com a EQT e a CVC Capital Partners, fechou com um fundo de compra em dezembro, pois as propostas não alinhadas de duas das maiores empresas de investimento da Europa caíram abaixo do limite de 7 bilhões (US$ 7,86 bilhões). Fontes disseram.

Uma das fontes disse que foram leiloados mais de 6 mil milhões de euros e que inclui um prémio baseado no domínio de mercado da Altice Portugal.

A falta de tensão competitiva foi um fator chave nas discussões da maioria dos compradores do setor, incluindo a Telefonica. (TEF.MC) Fontes disseram que os fundos de compra para uma empresa que vendeu parcialmente sua rede de fibra e outras infraestruturas vitais por anos foram retirados devido à recusa de pagamento. consulte Mais informação

EQT e CVC não quiseram comentar.

Um porta-voz da Altice disse que os ativos portugueses da empresa estão “à venda e não à venda”. A Altis havia negado anteriormente as discussões sobre a venda da unidade.

Aldis contratou Lázaro (LAZ.N) Numa tentativa de saciar o apetite do mercado pelos negócios portugueses no ano passado, a empresa de telecomunicações, que tem a maior parte das suas operações em França, nunca lançou um processo formal de licitação porque as expectativas de preço foram imediatamente um desafio para a maioria dos licitantes.

As negociações foram abandonadas no final de dezembro e início de janeiro, com os leiloeiros anunciando que a venda havia sido cancelada “da mesma forma iniciada informalmente”, disse a primeira fonte.

Enquanto isso, a Altice mudou seu foco para o Reino Unido, aumentando sua participação em seu recém-instalado veículo britânico BT. (PDL) Foi de 18% em dezembro – o que desencadeou a resposta defensiva do governo britânico. consulte Mais informação

“A Altice deve vender ativos para se concentrar mais em outros mercados como o Reino Unido”, disse a fonte.

“A empresa tem um conjunto de ativos que estão a ser revistos antes de potenciais vendas, e a unidade portuguesa fez parte dele – ainda existe.”

($ 1 = 0,8905 euros)

Reportagem de Pamela Barbaglia em Londres e Sergio Concalves em Lisboa, Reportagem Adicional de Matthew Rosmine em Paris; Edição por Kirsten Donovan

