Ações caem, paraísos sobem à medida que nova variável COVID-19 assusta investidores Reuters

© Reuters. FOTO DO ARQUIVO: Passantes usando máscaras protetoras aparecem em um quadro eletrônico mostrando os preços das ações fora de uma corretora em meio ao surto da doença coronavírus (COVID-19), em Tóquio, Japão, em 29 de setembro de 2021. REUTERS / Issa Kato



Escrito por Tom Westbrook

SYDNEY (Reuters) – As ações caíram na sexta-feira e caminhavam para a maior queda semanal em quase dois meses, enquanto ativos portos-seguros, como títulos e o iene, aumentaram à medida que as preocupações com o crescimento futuro se intensificaram e as taxas de juros dos EUA subiram.

Uma alternativa, descoberta por cientistas na África do Sul, pode ser capaz de evitar as respostas imunológicas e levar a Grã-Bretanha a acelerar a imposição de restrições de viagens na África do Sul.

Caiu 1% nas primeiras negociações, assim como os contratos futuros. Os dólares australianos e neozelandeses, sensíveis ao risco, caíram 0,4%, para seu nível mais baixo em três meses.

“O gatilho foi a notícia sobre esta variante COVID … e a incerteza sobre o que isso significa”, disse Ray Atrell, chefe de estratégia de câmbio do National Australia Bank (OTC 🙂 em Sydney. “Você atira primeiro e faz perguntas depois, quando a notícia chega”.

Caiu 1,7% no início das negociações e as ações australianas caíram 0,6%. [.T][.AX]

O índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 0,2% para uma queda semanal de 1% e as ações globais, embora ainda perto de máximos recordes, estavam se dirigindo para uma queda semanal de 0,7%, a maior desde o início de outubro.

Pouco se sabe sobre a nova variante. Mas os cientistas disseram a repórteres que havia uma “constelação muito incomum” de mutações, pois poderia ajudá-lo a escapar da resposta imunológica do corpo e torná-lo mais transmissível.

As autoridades britânicas acreditam que seja a alternativa mais importante até o momento e temem que ela resista às vacinações.

As movimentações dos títulos do Tesouro foram acentuadas na abertura em Tóquio – após o feriado de Ação de Graças – à medida que os rendimentos diminuíram rapidamente alguns dos ganhos da semana. O rendimento dos títulos de referência de 10 anos caiu 5 pontos base para 1,5927%.

O iene saltou cerca de 0,4 por cento, para 114,91 por dólar, e o ouro subiu 0,2 por cento, para US $ 1.792 a onça. [FRX/][GOL/]

Esses movimentos têm como pano de fundo a preocupação com o surto do vírus Corona, COVID-19, que gerou restrições de movimentação e atividade na Europa, e com preços mais altos nos mercados no próximo ano nos Estados Unidos.