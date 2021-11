OPEP considera interromper o aumento da produção de petróleo temporariamente após Biden liberar mais petróleo

Os principais produtores de petróleo da Arábia Saudita e da Rússia estão considerando interromper seus esforços planejados para aumentar a produção de petróleo, de acordo com o Wall Street Journal, depois que os Estados Unidos e outros países consumidores de energia disseram que iriam explorar suas reservas estratégicas nacionais de petróleo em uma tentativa de reverter . Preços da gasolina.

a revista mencionado Na quarta-feira, os líderes em Riade e Moscou lideraram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com 14 nações, juntamente com outras nações produtoras de petróleo, na coordenação da produção. Outros integrantes do cartel – como os Emirados Árabes Unidos – não têm certeza se essa pausa é necessária, segundo a revista, citando pessoas a par do assunto.

A medida vem depois que o presidente Biden ordenou na manhã de terça-feira o lançamento de 50 milhões de barris de petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo do país na esperança de reduzir os preços do gás, uma decisão tomada em coordenação com outros países, incluindo Índia, Reino Unido e China.

Fundada após o embargo do petróleo de 1973-1974 pelos membros árabes da OPEP A reserva foi usada em várias emergências, inclusive em 2005, depois que o furacão Katrina atingiu a costa e destruiu trechos da infraestrutura de petróleo no Golfo do México. Na época, o governo Bush permitiu o lançamento de 20,8 milhões de barris de petróleo bruto para produtores americanos.

“A verdade é que sempre estamos passando por esses picos, mas vamos superá-los mais rápido do que esperamos”, disse Biden em comentários da Casa Branca na terça-feira, acrescentando: “Embora nossas ações conjuntas tenham vencido ‘ Para resolver os problemas, o aumento dos preços do gás fará a diferença. Levará algum tempo, mas logo você notará a queda do preço do gás conforme você encher o tanque. ”

Os defensores da liberação dos barris dos estoques de emergência dizem que isso aumentaria o fornecimento de petróleo e reduziria os preços na bomba, ao mesmo tempo que geraria bilhões em receitas para o governo federal. No entanto, os críticos dizem que a liberação de suprimentos de emergência é uma solução de curto prazo para um problema e não aumenta realmente a capacidade de produção de petróleo do país.

Um galão de gasolina, em média, saiu a US $ 3,41 em todo o país na terça-feira, de acordo com a AAA – acima dos US $ 2,11 do ano anterior.

Biden também pediu à Federal Trade Commission que investigue se óleo e gás As empresas se envolvem em comportamento criminoso tirando proveito dos preços artificialmente altos na bomba, mesmo com a queda dos custos do combustível no atacado.

Embora Washington tenha tentado persuadir a OPEP liderada pelos sauditas e um grupo de produtores de petróleo liderado pela Rússia a abrir suas torneiras e liberar mais petróleo, os dois grupos – que se autodenominam OPEP + – rejeitaram a medida. Os grupos devem se reunir na próxima semana para revisar um acordo que chegaram para aumentar sua produção coletiva de petróleo.

O negócio inclui planos para aumentar a produção em 400.000 barris por dia a cada mês até o próximo ano, até que o grupo alcance seu nível pré-pandêmico. Em 2020, o grupo implementou cortes profundos à medida que a COVID-19 fechava a economia global e a demanda evaporava.