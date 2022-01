Ações asiáticas caem em meio a tensões de Omicron, Fed e Ucrânia

Tóquio (AFP) – As ações asiáticas caíram nesta terça-feira após um dia volátil em Wall Street. As medidas anti-inflacionárias do Federal Reserve e a possibilidade de conflito entre a Rússia e a Ucrânia são os mercados em baixa.

O índice de referência Nikkei 225 do Japão caiu 2,0% nas negociações da manhã, para 27.027,23. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 2,3%, para 6.972,10. A sul-coreana Kospi perdeu 2,1 por cento, para 2.734,03 pontos. O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,7%, para 24.242,91, enquanto o Shanghai Composite caiu 1,0%, para 3.487,46.

“A reviravolta repentina no mercado dos EUA durante a noite não parece proporcionar nenhum alívio no pregão asiático de hoje”, disse Yeap Jun Rong, estrategista de mercado da IG.

Uma onda de compras no final do dia fez o índice de referência S&P 500 subir 0,3% depois de tirá-lo do chamado território de retração – uma queda de 10% ou mais em relação à sua alta recente. O Dow Jones Industrial Average caiu mais de 1.000 pontos antes de subir e terminar em alta.

“Estamos nessa situação de esperar para ver, e é quase o lugar mais desconfortável, então acho que o mercado está lidando com isso”, disse Lindsey Bell, estrategista-chefe de mercados e dinheiro da Ally Invest.

A grande reviravolta de segunda-feira foi seguida por um declínio de três semanas no S&P 500 , concluindo seu pior trecho semanal desde o início da pandemia.

O S&P 500 caiu até 4% na segunda-feira. O índice se recuperou de uma perda intradiária dessa magnitude apenas três vezes no passado. O Nasdaq, pesado em tecnologia, ganhou 0,6% após se recuperar de uma queda de quase 5%.

No início do dia, os índices de ações de referência caíram perto das mínimas de quatro meses, enquanto os investidores aguardavam orientações do Federal Reserve no final desta semana sobre seus planos de aumentar as taxas de juros para controlar a inflação, que atingiu seu nível mais alto em quase quatro décadas.

A taxa de juros de curto prazo do Fed está próxima de zero desde que a pandemia atingiu a economia global em 2020, e isso levou a empréstimos e gastos por consumidores e empresas.

Mas preços altos em supermercados, estacionamentos e postos de gasolina Isso levanta preocupações de que os consumidores vão cortar gastos para reduzir a pressão sobre seus orçamentos. As empresas alertaram que os problemas na cadeia de suprimentos e o aumento dos custos das matérias-primas podem prejudicar seus lucros.

O Fed manteve pressão baixista nas taxas de juros de longo prazo comprando trilhões de dólares em títulos do governo e corporativos, mas essas compras emergenciais devem expirar em março. Aumentar as taxas destina-se a ajudar a desacelerar o crescimento econômico e a taxa de inflação.

“Há um pânico de curto prazo e parte disso é um alto nível de incerteza sobre o que o Fed fará”, disse Silvia Jablonsky, diretora de investimentos da Defiance ETFs.

Os investidores também estão observando os desenvolvimentos na Ucrânia. As tensões aumentaram na segunda-feira entre a Rússia e o Ocidente devido a temores de que Moscou estivesse planejando uma invasão da Ucrânia. Com a OTAN identificando potenciais desdobramentos de tropas e navios.

O índice S&P 500 subiu 12,19 pontos para 4.410,13 pontos. Agora está 8,1% abaixo de sua alta de 3 de janeiro.

O índice Dow Jones subiu 99,13 pontos para 34.364,50 pontos. O índice Nasdaq subiu 86,21 pontos para 13.855,13 pontos.

As ações de pequena capitalização também se recuperaram. O índice Russell 2000 ganhou 45,59 pontos, ou 2,3%, para 2.033,51. O índice caiu 2,8%.

A venda também se estendeu às criptomoedas. O Bitcoin caiu para US$ 33.000 durante a noite, mas subiu novamente acima de US$ 36.000 no final da tarde. No entanto, a moeda digital ainda está bem abaixo da alta de novembro de mais de US$ 68 mil.

Os varejistas obtiveram alguns dos maiores ganhos em retornos: a diferença saltou quase 8%.

O mercado está esperando para ouvir o presidente Jerome Powell na quarta-feira, depois que os formuladores de políticas do Fed concluíram uma reunião de dois dias e apresentaram seus últimos pensamentos sobre a economia e as taxas de juros.

Alguns economistas temem que o Fed esteja se movendo muito devagar. Outros temem que o Fed possa agir de forma muito agressiva. Eles argumentam que muitos aumentos nas taxas arriscariam causar uma recessão e de forma alguma diminuir a inflação. Desse ponto de vista, os preços mais altos geralmente refletem cadeias de suprimentos congestionadas que os aumentos do Fed não conseguem lidar.

Quando o Federal Reserve aumenta a taxa de juros de curto prazo, tende a tornar os empréstimos mais caros para consumidores e empresas, desacelerando a economia com a intenção de reduzir a inflação. Isso pode reduzir os ganhos de uma empresa, que tendem a ditar os preços das ações no longo prazo.

O índice europeu STOXX 600 fechou em queda de 3,6% devido a preocupações com o aperto do Fed e preocupações sobre a situação em torno da Ucrânia. O rublo russo também caiu depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, indicou que, no caso de uma invasão russa, os EUA poderiam impedir os bancos russos de acessar dólares ou impor outras sanções.

Os investidores estão acompanhando a última rodada de lucros corporativos, em parte, para avaliar como as empresas estão lidando com os preços mais altos e o que planejam fazer à medida que a inflação continua pressionando as operações.

Na terça-feira, American Express, Johnson & Johnson e Microsoft anunciaram os resultados. A Boeing e a Tesla anunciaram seus resultados na quarta-feira. McDonald’s, Southwest Airlines e Apple divulgam resultados na quinta-feira.

No comércio de energia, o petróleo de referência dos EUA somou 38 centavos para US$ 83,69 o barril no comércio eletrônico na Bolsa Mercantil de Nova York. Ele caiu de US$ 1,83 para US$ 85,31 na segunda-feira. O petróleo Brent, referência internacional, subiu 52 centavos, para US$ 86,79 o barril.

Na negociação de moedas, o dólar americano caiu para 113,77 ienes de 113,96 ienes. O euro estava sendo negociado a US$ 1,1316, abaixo dos US$ 1,1326.

Os escritores de negócios da AP Business Damien J. Trois e Alex Vega contribuíram.