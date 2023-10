AAC vota para aceitar o Exército como membro exclusivo do futebol a partir de 2024: fontes

A Conferência Atlética Americana votou para admitir o Exército como membro exclusivo do futebol a partir de 2024, confirmaram duas fontes familiarizadas com a votação. O atletaUm anúncio oficial é esperado ainda nesta quarta-feira. O Yahoo Sports anunciou pela primeira vez a votação.

Aqui está o que você precisa saber:

O futebol militar passou de 1998 a 2004 na Conference USA antes de se tornar independente.

A AAC deu as boas-vindas a seis novas escolas antes da temporada de futebol de 2023, aumentando para 14 membros, mas perderá a SMU para a ACC no próximo ano.

O Exército chegou a uma extensão de contrato com o técnico Jeff Monken neste outono, que pagará ao técnico um salário médio de mais de US$ 2 milhões por ano e durará até a temporada de 2027.

Por que os militares ingressam na AAC?

Por um lado, a independência do futebol está mais difícil do que nunca. Apenas UConn e UMass permanecem verdadeiramente independentes, não vinculados à Conferência de Futebol. As conferências continuam a ganhar mais poder e influência, e o College Football Playoff de 12 times oferece um caminho realista para a pós-temporada para o Grupo dos Cinco. O diretor atlético da Marinha, Chet Gladchuk, disse recentemente que o Exército deveria ingressar na AAC por causa da estabilidade e infraestrutura da liga. Para a AAC, este é mais um programa com marca nacional e torcida, que conta com quatro temporadas com pelo menos nove vitórias desde 2017.

O contrato ESPN da AAC até 2031-32 oferece estabilidade, embora ainda não esteja claro neste momento se os jogos em casa do Exército passarão para esse acordo ou permanecerão na CBS Sports Network até 2028, como parte da extensão do contrato no ano passado. A conferência inclui escolas com fortes tradições acadêmicas, como Tulane, Rice e, claro, Navy. A AAC também tem uma grande presença no Texas, onde as três academias de serviço estão recrutando fortemente para o futebol. A escalação de 2023 do Exército inclui 27 jogadores do Lone Star State.

Em 2021, a Força Aérea e três outras escolas de Mountain West manifestaram interesse em ingressar na AAC. A possibilidade de ter as três academias de serviço foi amplamente discutida na conferência. Os três já fazem ligações regulares em grupo. Com o acordo da Mountain West TV expirando em alguns anos, a possibilidade de adicionar a Força Aérea (7-0) poderia surgir novamente, mas o próprio MWC poderia ser fortalecido dependendo do destino dos remanescentes do Pac-12 no Oregon e no estado de Washington. estado. —Chris Vannini, redator sênior de futebol universitário

Chamada do exército

West Point é uma escola localizada no nordeste e tem uma rivalidade óbvia de longa data com a Marinha, membro do futebol da AAC. O jogo Exército-Marinha está sendo disputado como uma exibição independente após os jogos do campeonato da conferência e permanecerá um jogo fora da conferência, confirmou uma fonte na quarta-feira. O Exército também continuará a jogar contra a Força Aérea anualmente em novembro.

O Exército e a AAC também tiveram discussões em 2021, quando a Força Aérea fez parte das negociações. A maioria dos outros esportes do Exército e da Marinha estão na Liga Patriota. – Minha vaidade

