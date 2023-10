O contrato de Bob Melvin com os Giants vai até 2026; Madad Farhan Al-Zaidi – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Os Giants assinaram com o técnico Bob Melvin um contrato de três anos até a temporada 2026 da MLB, anunciou o presidente de operações de beisebol, Farhan Zaidi, durante uma entrevista coletiva introdutória na quarta-feira no Oracle Park.

Além disso, Zaidi concordou em princípio com uma extensão do contrato até 2026, anunciou o presidente do Giants, Greg Johnson, momentos depois.

Zaidi ainda tinha um ano de contrato, mas ele e Melvin agora estão ligados pelas próximas três temporadas.

Melvin tinha mais um ano de contrato com o San Diego Padres, e Zaidi admitiu que não houve troca de compensação entre os rivais do NL West.

“Quero apenas reiterar o nosso apreço pela sua flexibilidade e acomodação neste processo”, disse Al-Zaidi aos jornalistas.

Enquanto Melvin ainda estava sob contrato com os Padres, ele disse que não ficou surpreso com o fato de o gerente geral de San Diego, AJ Preller, ter permitido que ele fosse entrevistado para outro cargo gerencial.

“Tive muitas conversas com AJ”, disse Melvin aos repórteres. “Então, quando esse cara apareceu, provavelmente era o único cara que eu iria ouvir. Mas ele foi bom o suficiente para me contar sobre isso e perguntar minha opinião sobre isso, e tivemos algumas conversas. “

Os Giants são o quinto cargo gerencial de Melvin, depois do Seattle Mariners (duas temporadas), Arizona Diamondbacks (cinco temporadas), Oakland Athletics (11 temporadas) e Padres (duas últimas temporadas). Ele veio para São Francisco com um recorde na temporada regular de 1.517-1.425 e três prêmios de Gerente do Ano (2007, 2012 e 2018).

Os Giants demitiram Gabe Kapler faltando três jogos para o fim da temporada de 2023 da MLB e partiram em busca de seu próximo técnico, mas o tempo todo ficou claro que Melvin era sua primeira escolha e eles conseguiram contratá-lo após um rápido processo de entrevista. .

Os Padres concederam permissão aos Giants para entrevistar Melvin no domingo e três dias depois, ele foi apresentado como o 39º técnico na história da franquia.

Baixe e acompanhe o Giants Talk Podcast