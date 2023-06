A Zypho de Portugal foi adquirida pela Ilaxis, pois oferece aos investidores da Seedrs um retorno feliz com retornos de 3,8x.

português começo ciboSua tecnologia fica embaixo da banheira ou chuveiro e recupera o calor das águas residuais, melhorando a eficiência do chuveiro em 30-75%. Foi adquirido por uma empresa de soluções de gerenciamento de água e energia. Iloxis.

O casal, que colabora com sucesso desde 2020, deu um passo adiante no relacionamento, para a alegria de Zifo. sementes Investidores, são 429 pessoas. A Zypho arrecadou € 750.043 por meio da plataforma. A aquisição dará aos investidores que compraram as ações em 2018 uma saída e um retorno de até 3,8x sobre seu investimento.

“A Zypho foi pioneira na produção de soluções inovadoras de recuperação de energia no chuveiro, então, em 2018, quando decidimos abrir uma rodada com sementes, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ tem sido muito importante para obter o apoio de 429 investidores, o que nos permitiu expandir e alcançar novos mercados, ao mesmo tempo, o próximo Continuar a desenvolver produtos mais inovadores ao longo dos anos”, afirma. André FonsecaCEO da Zypho.

Nenhum detalhe financeiro real do acordo foi divulgado.

“Estamos muito satisfeitos em receber Zifo na família Aliaxis. Metade da energia consumida nas residências é utilizada para aquecer a água do chuveiro e do banho. À medida que os preços da energia aumentam, aumenta a demanda por sistemas inovadores que possam reduzir as contas. É aí que entra o novo sistema de recuperação de calor da água de drenagem. Com nosso tamanho e escala, vamos crescer e desenvolver ainda mais um forte pipeline de inovações da Zypho. “Este sistema, que já está em vigor na França, Reino Unido e Espanha, contribuirá para um mundo de baixo carbono, e estimamos que as famílias economizarão o suficiente em suas contas para pagar o investimento em um a três anos”, disse ele. diz. Eric OlsenCEO da Aliaxis.