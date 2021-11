A União Europeia classifica Portugal em segundo

A seleção ainda está longe da final, mas o site oficial ainda classifica o ranking em termos de total de gols, colocando-a à frente da França.

Ao longo dos anos, em todos os torneios de hóquei em patins, as relações entre equipes com os mesmos pontos foram formadas por gols totais. O World Skate Europe utiliza o último desempate de diferença de golos entre equipas que já terminam nos mesmos pontos, o que tirou Portugal da final europeia às custas de França e Espanha.

Ele deixou a seleção nacional como vice-campeão final (3-5 com a França e 10-9 com a Espanha) por -1 e perdeu para a Espanha (+1, 3-1 com a França e 9-10 com a França). Portugal) e França (0, 5-3, 1-3) vão jogar a final no sábado às 20:00.

No entanto, o World Skate Europe-ring hockey ainda usa o antigo sistema, então Portugal está atrás apenas da França (1,33) (pontuação 2,05) no ranking do grupo europeu.

A situação é absurda, mas não deve haver confusão: a seleção nacional está fora da final e disputará o terceiro lugar com a Itália (17:00).