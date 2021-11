O leilão português 5G está arrecadando $ 657 milhões porque o Brasil pode cobrar $ 53

29 de outubro de 2021 | Saf Malik

A ANACOM, o regulador nacional português, angariou $ 657,1 milhões através do leilão de 5G tardio no país.

O leilão do espectro 5G de Portugal foi adiado pela epidemia de Covit-19 e terminou oficialmente na quarta-feira após 200 dias.

A ANACOM já foi anteriormente acusada de apoiar injustamente os novos operadores, permitindo aos operadores aumentar os seus orçamentos apenas 1% acima das ofertas da concorrência.

A ANACOM foi obrigada a alterar as regras para 3% para agilizar o processo e recentemente enfrentou críticas regulares do Primeiro-Ministro português, António Costa, sobre o atraso.

A empresa portuguesa de telecomunicações NOS qualificou o espectro de “sucesso” e afirmou em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários: “Com um investimento global de 165.091.000 euros, a NOS adquiriu todo o espectro potencial para utilizar a nova tecnologia 5G: 10MHz a 700MHz em 2 Hz e 2 Hz. E 2 × 5 MHz na banda de 2100 MHz e 2 × 2 MHz na economia de espaço de 900 MHz.

O leilão 5G do Brasil, por sua vez, pode render US $ 538,60 milhões na próxima semana se todos os canais forem vendidos, disse Abraão Balbino, chefe do regulador de telecomunicações Anadel.

O regulador brasileiro disse no mês passado que seria “O maior leilão de ondas de todos os tempos” Blocos de quatro bandas de frequência são colocados em leilão.

As quatro bandas são 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, e os vencedores do leilão terão que investir cerca de US $ 40 bilhões em infraestrutura 5G.

Quinze empresas e grupos, incluindo Claro, DIM e Vivo, se inscreveram no leilão em 4 de novembro.