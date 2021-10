A Terra está escura – devido à mudança climática

O aquecimento dos oceanos faz com que menos nuvens brilhantes reflitam a luz solar de volta ao espaço, permitindo que mais energia entre no sistema climático da Terra.

Um novo estudo revelou que o aumento da temperatura da água do oceano fez com que o brilho da Terra diminuísse.

Os pesquisadores usaram décadas de medições do brilho da Terra – a luz refletida da Terra que ilumina a superfície da lua – bem como medições de satélite para descobrir que houve uma diminuição significativa na refletância da Terra, ou albedo, nas últimas duas décadas.

A Terra agora reflete cerca de meio watt de luz por metro quadrado do que há 20 anos, com a maior parte do declínio nos dados brilhantes da Terra ocorrendo nos últimos três anos, de acordo com um novo estudo na revista AGU. Cartas de pesquisa geofísica, que publica relatórios curtos de alto impacto com implicações imediatas em todas as ciências da Terra e do espaço.

Isso equivale a uma redução de 0,5% na reflexão da Terra. A Terra reflete cerca de 30% da luz solar que incide sobre ela.

Philip Goode, pesquisador da Instituto de Tecnologia de Nova Jersey e autor principal do novo estudo, referindo-se aos dados da Terra de 1998 a 2017 que ele coletou Observatório Solar Big Bear no sul da Califórnia. Quando os dados mais recentes foram adicionados aos anos anteriores, a tendência de opacidade tornou-se aparente.

Duas coisas afetam a clara luz do sol que atinge a Terra: o brilho do sol e o reflexo do planeta. As mudanças no albedo da Terra que os pesquisadores observaram não foram associadas a mudanças periódicas no brilho do sol, o que significa que as mudanças na refletância da Terra são causadas por algo na Terra.

Especificamente, houve uma diminuição nas nuvens baixas, brilhantes e reflexivas no leste do Oceano Pacífico nos últimos anos, de acordo com medições de satélite feitas como parte do NASAProjeto do Sistema de Energia Radiante da Terra e Nuvens (CERES).

Esta é a mesma região, ao largo das costas ocidentais das Américas do Norte e do Sul, onde foram registrados aumentos nas temperaturas da superfície do mar devido à reversão de uma condição climática denominada Oscilação Decadal do Pacífico, com sua possível ligação com as mudanças climáticas globais.

O escurecimento da Terra também pode ser visto em termos de quanta energia solar é capturada pelo sistema climático da Terra. Uma vez que esta energia solar adicional significativa está na atmosfera da Terra e nos oceanos, ela pode contribuir para o aquecimento global, uma vez que a luz solar adicional é aproximadamente do mesmo tamanho que o impacto total do clima antropogênico nas últimas duas décadas.

“É realmente preocupante”, disse Edward Schwitterman, cientista planetário da Universidade da Califórnia, em Riverside, que não esteve envolvido no novo estudo. Por algum tempo, disse ele, muitos cientistas esperavam que uma Terra mais quente levasse a mais nuvens e mais albedo, o que ajudaria a mitigar o aquecimento global e equilibrar o sistema climático. “Mas mostra que o oposto é verdadeiro.”

Referência: “Earth’s Albedo 1998-2017 conforme medido a partir do brilho da Terra” por P.R. Goode, E. Pallé, A. Shoumko, S. Shoumko, P. Montañes-Rodriguez e S.E. Koonin, 29 de agosto de 2021, Cartas de pesquisa geofísica.

doi: 10.1029 / 2021GL094888