Qual é a eficácia da vacina contra a gripe?

Todo outono, os americanos arregaçam as mangas para receber seus corpos anuais Vacina da gripe Há uma questão persistente: Quão eficaz é a vacina? Isso é incrível em geral ? A resposta, de acordo com os especialistas, é que não podemos saber exatamente – mas, no entanto, a vacina é segura e é a sua melhor proteção contra adoecer gravemente com a gripe.

Por que a eficácia varia a cada ano?

Se você olhar para os números de quão eficaz a vacina contra a gripe tem sido em proteger os americanos de contraírem a gripe nas últimas décadas, há uma gama bastante ampla, de 19% Em 2014-15 para 60% em 2010-11. (Esses números significam, por exemplo, em 2010-11, que 60 por cento menos adultos saudáveis ​​que foram vacinados contraíram a gripe do que aqueles que não foram vacinados.)

Por que essa discrepância? É uma tentativa sistemática de prever o futuro, de acordo com Richard Webby, Ph.D. . , especialista em influenza na Divisão de Doenças Infecciosas do St. Jude Children’s Research Hospital. Ele explica que a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem uma rede de cerca de 148 laboratórios em 120 países, que coletam amostras de pessoas com sintomas semelhantes aos da gripe ao longo de uma temporada típica de gripe. Em seguida, eles analisam as amostras e trituram os dados. “Este grupo se reúne duas vezes por ano e faz uma pergunta muito simples: dadas as cepas de vacinas que temos agora, quão próximas essas cepas correspondem às cepas que achamos que prevalecerão em seis meses?” Ele explica.

De posse dessas informações, cada país produz as vacinas que acredita serem as melhores para sua população. nos Estados Unidos, Todas as vacinas deste ano são quadrivalentes , o que significa que protege contra quatro cepas diferentes de influenza, dois tipos de influenza A e dois tipos de influenza B, explica. Ada D. Stewart, MD , um médico de família que trabalha no Health Collaborative em Columbia, Carolina do Sul, e presidente do Conselho de Administração da American Academy of Family Physicians. Quando essa combinação é boa, reduz o risco de adultos saudáveis ​​desenvolverem doenças em algum lugar entre 40 e 60 por cento, De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças.

Mas às vezes, como descobrimos recentemente com COVID, novas cepas podem nos surpreender. “Quando projetamos vacinas, a gripe pode ainda estar presente no outro hemisfério e, quando volta, pode ter tomado uma direção ligeiramente diferente da esperada, por isso não temos uma correspondência exata entre o que está na vacina e as cepas circulando ”, explica o Dr. Webby.

O que vai acontecer este ano?

No ano passado, graças a toda a lavagem das mãos, distanciamento social e uso de máscaras, recebemos um dos A temporada de gripe mais branda da história moderna . Houve significativamente menos doenças, hospitalizações e mortes (cerca de 700 pessoas Ele morreu de gripe, em comparação com 22.000 no ano anterior). “Eu posso te dizer que eu era um médico de família praticante zero “Testes de gripe positivos no ano passado”, diz o Dr. Stewart. Além de todas as precauções de segurança e encerramentos da pandemia COVID, também houve Registro das vacinas contra a gripe distribuídas na última temporada (cerca de 55% dos adultos contraíram a gripe, em comparação com 48% no ano anterior).

Essa foi uma ótima notícia para o ano passado, mas tem significados mistos para este ano. Enquanto os americanos estão mais acostumados a ficar em casa e em segurança quando se sentem doentes, a baixa temporada de gripe do ano passado significa que os pesquisadores têm menos dados para usar para fazer a vacina contra a gripe deste ano. “Temos quase 100 vezes menos informação viral do que tínhamos no passado, então há um pouco de incerteza”, diz o Dr. Webby.

No entanto, tanto o Dr. Webby quanto o Dr. Stewart pediram a todos que tomem a vacina contra a gripe: “Como vimos com a vacina COVID, mesmo que a vacina contra a gripe não impeça você de se infectar, certamente reduz o risco de infecção “, diz o Dr. Webby. Mesmo que a vacina contra a gripe não impeça você de ser infectado, acrescenta o Dr. Stewart, acrescenta o Dr. Stewart. A vacina contra a gripe foi apenas 50 por cento eficaz,” 50 por cento é realmente importante, porque a gripe pode matar! ”, diz ela.“ Pode levar a doenças graves, especialmente em nossas populações vulneráveis, como aquelas com mais de 65 anos ”, diz ela. ou têm histórico de asma ou DPOC, ou crianças menores de dois anos. “

E novamente, como vimos com a vacina COVID, a vacina da gripe pode eliminar uma doença potencialmente fatal que requer hospitalização para um caso leve que pode ser tratado em casa. Embora os estudos variem anualmente, o risco de contrair gripe em uma unidade de terapia intensiva cai de 26 a 82 por cento se você for vacinado. uma Estude no início deste ano em Sérum Ele relatou que havia um risco 31 por cento menor de morte em comparação com aqueles que não foram vacinados. E mesmo que você seja um dos poucos azarados que se vacinou e ainda desembarcou na UTI, sua permanência será mais curta. uma Estudo 2018 Verificou-se que entre os internados na unidade de terapia intensiva com influenza, os pacientes vacinados passam 4 dias a menos do que os não vacinados.

Quando você soma os números, a vacina contra a gripe é estimada Ban milhões Da gripe a consultas médicas e hospitalizações todos os anos – e em um ano em que os hospitais estão lotados com pacientes COVID-19, isso libera muitos recursos.

Por que a foto é importante, especialmente este ano

Finalmente, em um ano em que ainda estaremos sofrendo os efeitos desse outro Um vírus altamente contagioso, o Dr. Webby encoraja as pessoas que estão relutantes em tomar uma vacina contra a gripe a pensar sobre sua comunidade: “Esperamos que tomar uma vacina contra a gripe reduza a infecção de outras pessoas também”, explica ele. “Portanto, ao apenas tomar a vacina contra a gripe, você reduz a probabilidade de transmitir o vírus para outra pessoa, seja em uma casa com alguém com maior probabilidade de ter a extremidade grave do espectro da doença ou mesmo em geral para os demais da população.”

Um último motivo para tomar a vacina contra a gripe, não importa o quão eficaz seja este ano? O Dr. Webby diz que a temporada de gripe deste ano pode ter um impacto adicional. “Como temos duas temporadas de atividade muito baixa da influenza aqui, existe a possibilidade de que nossos níveis de imunidade à influenza sejam mais baixos como população.” Ele explica que durante uma temporada típica de gripe, mais de 80% da população está exposta à gripe, o que ajuda a aumentar sua imunidade. Como pulamos essa etapa no ano passado, “é possível que, quando a gripe voltar, seja acompanhada de um pouco mais de calor”.

Se você ainda está esperando para receber sua vacina COVID-19 – ou pensando em tomar uma impulsionador– Não há necessidade de espaço entre as duas fotos Dr. Stewart diz. Você pode até conseguir na mesma data. “É muito importante tomar as duas vacinas, porque sabemos que a gripe e o COVID podem coexistir”, diz ela. “Se você tiver dúvidas sobre qualquer uma das vacinas, converse com seu médico – eles são uma fonte confiável de informações e devemos continuar fazer o que pudermos para manter nossas comunidades saudáveis. “.”

Marisa Cohen

Marisa Cohen é editora colaboradora da Hearst Health Newsroom e cobriu saúde, nutrição, educação infantil e artes para dezenas de revistas e sites nas últimas duas décadas.

