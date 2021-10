Apesar das reclamações, a NASA não renomeou o Telescópio Espacial James Webb: relatório

A NASA não mudará o nome do que era tão esperado Telescópio espacial James Webb De acordo com relatos da mídia.

Este título homenageia o segundo oficial da NASA, que liderou a agência de 1961 a 1968 enquanto trabalhava para levar pessoas à lua. Os críticos de Webb afirmam que ele foi cúmplice da discriminação contra gays e lésbicas funcionários da NASA durante sua gestão, citando incidentes como 1963, filmando “Conduta Imoral”, de Clifford Norton .

Alguns desses críticos criaram um arquivo Petição online A NASA pediu a mudança de nome do telescópio de quase US $ 10 bilhões, que está programado para ser lançado em 18 de dezembro.

Antes de se tornar presidente da NASA, “Webb atuou como subsecretário de Estado durante a expulsão de pessoas LGBT do serviço governamental conhecido como ‘Lavender Scare’. As evidências de arquivo indicam claramente que Webb estava em conversas de alto nível sobre a criação desta política e as ações decorrentes “, afirma na petição. “Como observado anteriormente, o legado de liderança de Webb é complexo na melhor das hipóteses e, na pior, cúmplice na perseguição.”

Colocando o nome de Webb em uma missão de alto perfil – a NASA nomeou o observatório como o sucessor de sua famosa missão telescópio espacial Hubble – Envia uma mensagem preocupante sobre o compromisso da agência com a inclusão e a diversidade, afirmam os criadores da petição.

“Nós, futuros usuários do Telescópio Espacial de Próxima Geração da NASA e aqueles que herdarão seu legado, exigimos que este telescópio receba um nome digno de suas notáveis ​​descobertas, um nome que represente um futuro no qual estaremos todos livres”, diz a petição. .

Até a noite de quinta-feira (30 de setembro), a petição havia coletado mais de 1.200 assinaturas, a maioria delas astrônomos profissionais ou estudantes de astronomia.

A NASA disse anteriormente que consideraria o pedido de mudança de nome. Este trabalho já foi feito, e a agência está comprometida com o nome, NPR relatado na quinta-feira .

“Não encontramos evidências neste momento que exijam uma mudança de nome para o Telescópio Espacial James Webb”, disse o atual chefe da NASA, Bill Nelson, à NPR.

A notícia, e como foi comunicada, não foi bem para a astrofísica da Universidade de Washington, Sarah Tuttle, uma das quatro autoras da petição. (Os outros são Lucianne Walkowicz da JustSpace Alliance e Adler Planetarium em Chicago; Chanda Prescod-Weinstein da Universidade de New Hampshire; e Brian Nord do Fermilab e da Universidade de Chicago.)

“A NASA está contando com a covardia e a fraca tecnologia de relações públicas para vazar que não mudará o nome de JWST, em homenagem a um oficial de carreira que supervisionou a perseguição de homossexuais e o desenvolvimento da guerra psicológica, ignorando um pedido de reconsideração de 1.200 astrônomos,” Tuttle disse. escreveu no Twitter quinta-feira , no final de uma série de tweets sobre o anúncio do nome.

“Eles ignoraram tanto os peticionários quanto o comitê consultivo que havia solicitado uma investigação e não forneceram quaisquer detalhes sobre sua pesquisa ou decisão”. Adicionado em outro tweet .

O Telescópio Espacial James Webb é otimizado para visualizar o universo em luz infravermelha e possui um espelho primário de 21,3 pés (6,5 metros) de largura – quase três vezes maior do que o espelho Hubble. Após o lançamento em meados de dezembro da Guiana Francesa sobre um foguete Ariane 5, o observatório seguirá para Lagrange Point 2, um local gravitacionalmente estável a cerca de 930.000 milhas (1,5 milhão de km) de seu planeta natal.

Uma vez lá, o telescópio realizará uma variedade de trabalhos científicos impactantes, desde o estudo de algumas das primeiras estrelas e galáxias do universo até a busca por sinais de vida na atmosfera próxima. planetas estranhos .