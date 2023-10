A negociação de Jaylon Johnson e Eddie Jackson Bears prejudicaria Darnell Mooney – NBC Sports Chicago

Com o prazo de negociação da NFL se aproximando em pouco mais de duas semanas, relatórios e rumores estão começando a surgir sobre os Bears. O primeiro grande problema ocorreu no início desta semana, quando Courtney Cronin relatou que os Bears estavam avaliando seu interesse na liga em dois jogadores defensivos importantes: Jaylon Johnson e Eddie Jackson.

Só porque uma equipe está medindo o interesse não significa que um acordo seja iminente. É possível que a equipe faça a devida diligência se mergulhar antes do prazo final de negociação. Se o time transferir qualquer um dos jogadores, isso enviaria uma grande onda de choque pelo vestiário dos Bears, mas Darnell Mooney disse que os jogadores não podem se preocupar com relatórios comerciais ou rumores.

“Rumores sempre acontecem”, disse Mooney. “Mas essa é a liga. As coisas acontecem. Você não estará realmente seguro até a primeira semana de novembro.

Os Bears lidaram com algumas negociações que alteraram a franquia na última offseason, incluindo o acordo que enviou Roquan Smith para os Ravens. A equipe também teve que se despedir de Robert Quinn, admirado como capitão veterano. As duas mudanças aconteceram com uma semana de diferença no ano passado e trouxeram uma mudança notável no vestiário.

“Foi definitivamente uma facada no coração”, disse Mooney. “Tipo, perdemos um irmão, mas no final das contas você ainda tem que seguir em frente e ir lá jogar no domingo.”

Se os Bears se venderem novamente este ano e trocarem Johnson ou Jackson, isso irá doer tanto.

“Jaylon é um dos melhores escanteios da liga”, disse Mooney. “Você está negociando isso, é uma loucura. Então você teria BoJack [Jackson]Quero dizer, ele estava lidando com algumas lesões, mas BoJack ainda é BoJack. Ainda está muito bom e você pode ver que está faltando quando não está lá. “Será outra facada no coração.”

Mooney conhece bem a troca de rumores. Ele se lembra de ter ouvido seu nome aparecer em negociações potenciais quando os Bears entraram na temporada com DJ Moore e Chase Claypool, e parecia que Mooney poderia estar na fila para ficar em terceiro na hierarquia dos wide receivers. Disse que tudo o que pode fazer é preparar-se para esta etapa caso se chegue a um acordo e tentar equilibrar a mentalidade de ficar ou sair.

“Definitivamente há altos e baixos”, disse Mooney.

Johnson é uma das principais estrelas da liga e está jogando no último ano de seu contrato. Ficou claro que os Bears querem ver um aumento na produção de comida para viagem antes de assinar um novo contrato com ele. Até agora, Johnson forçou um fumble em dois jogos. Os Bears convocaram dois cornerbacks este ano, Tyreek Stevenson e Terrell Smith, e cada um de seus titulares jogou bem nesta temporada, então os Bears podem vê-los como substitutos em potencial se decidirem não contratar novamente Johnson.

Jackson tem sido um dos jogadores mais ativos dos Bears desde que o time o convocou em 2017. Ele teve algumas temporadas fora depois de receber indicações para o Pro Bowl em 2018 e 2019, e honras All-Pro em 2018, mas Jackson estava no meio de uma temporada de renascimento no ano passado, antes de sofrer uma lesão no final da temporada em Lisfranc na semana 12. Jackson parecia estar totalmente saudável e pronto para jogar no início da temporada atual, mas uma lesão no mesmo pé foi afetada pela lesão de Lisfranc ano passado. A lesão o afastou das últimas três partidas. Jackson tem 14 interceptações na carreira, com 10 fumbles forçados e seis recuperações de fumble. Além disso, Jackson marcou seis gols defensivos durante sua passagem pelo Bears.

