Como os novos 49ers superaram Randy Gregory sobre Steve Wilks – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – Os 49ers querem mais produção de sua linha defensiva, e o coordenador defensivo Steve Wilks acredita que Randy Gregory é o complemento perfeito para atingir o objetivo.

“Depois de um curto período de tempo, acabei de falar com ele, mocinho”, disse Wilkes na quinta-feira. “Acho que ele vai se encaixar perfeitamente na cultura que temos aqui. Ele entende o ritmo e como praticamos. Adoro a maneira como ele se move e sua disposição de estar aqui a qualquer hora do dia, e apenas tentar absorver e aprender esta defesa diz muito sobre ele.”

Embora os 49ers estejam consistentemente no topo das notas de corrida da PFF nesta temporada, seus números de sacks de quarterback não estão exatamente no nível que o grupo postou nos anos anteriores. Na semana 5 da temporada de 2022, os 49ers registraram 21 sacks de quarterback. Durante o mesmo período deste ano, São Francisco teve apenas 13 sacas.

Nick Bosa está satisfeito com a adição de reforços do outro lado da linha defensiva e está confiante de que Gregory se beneficiará jogando mais baixo, começando em uma postura de três pontos em vez de ficar em pé na linha de scrimmage.

Wilkes concorda com o Jogador Defensivo do Ano da NFL, acreditando que Gregory poderia ver um jogo melhorado a partir de uma posição inicial inferior. O pass rusher de 1,80 metro e 242 libras foi adquirido junto com uma escolha de sétima rodada do draft de 2024 pelos 49ers para uma escolha de sexta rodada do draft de 2024, e registrou um sack em quatro jogos do Denver Broncos nesta temporada, e três total de sacks em 10 jogos em duas temporadas em Mile High City.

“Não quero dizer que isso o ajuda, mas acho que é o jogo de tabuleiro, sabe?” Wilkes disse. “É sempre uma questão de ‘cara baixo vence’. Então, quanto mais baixo você puder ser, quanto mais baixas forem suas plataformas, maior será sua posição naquele jogo específico, em outras palavras.

Gregory está animado com sua nova oportunidade no 49ers e já foi visto no campo de treinamento em uma conversa profunda com Bosa. Os dois pareciam estar trocando ideias sobre técnicas durante a parte individual do treinamento.

O produto de Nebraska foi selecionado pelo Dallas Cowboys na segunda rodada do Draft da NFL de 2015 (No. 60) e registrou 19,5 sacks em cinco temporadas em Arlington. O número total de sacks de Gregory na temporada é seis, que ele registrou em 2018 e 2021.

Se Gregory conseguir atingir seu maior total em uma única temporada, seria o maior total de sacks para um jogador do 49ers, exceto Bosa, já que Arden Key registrou 6,5 sacks e Arik Armstead registrou seis em 2021.

A primeira chance de Gregory de mostrar aos 49ers do que ele é capaz acontece fora de casa contra o Cleveland Browns, no domingo.

