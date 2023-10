“Chegou a hora deles nos vencerem este ano”, diz Travis d’Arnaud – NBC Sports Philadelphia

Embora o destino pós-temporada dos Braves, Dodgers e Orioles tenha deixado o mundo do beisebol avaliando e reavaliando o formato dos playoffs da MLB, membros importantes da organização de Atlanta estão chamando de “touro” a ideia dos Phillies mandá-los para casa no NLDS por pelo segundo ano consecutivo. Devido ao longo intervalo.

“As pessoas que tentam usar o sistema de playoffs para justificar resultados de que não gostam não estão enfrentando o problema real”, disse Spencer Stryder, prospecto de Cy Young, que perdeu para os Phillies nos jogos 1 e 4, aos repórteres.

“Você controla seu foco, sua competitividade e sua energia. Se levar cinco dias significa que você não pode fazer o ajuste, não culpe ninguém além de você mesmo.”

“Teremos que mudar ou melhorar a forma como nos concentramos e nos preparamos para a pós-temporada.”

Os Braves mudaram os preparativos desta vez. Em vez de apenas praticar rebatidas durante os cinco dias de espera durante a rodada do wild card, eles jogaram jogos intra-esquadrão na frente dos fãs. Os arremessadores foram relativamente profundos nesses jogos.

Mas isso não foi suficiente. Não bastava relaxar contra um time como os Phillies ou jogar no Citizens Bank Park.

Os Diamondbacks já estão gerando ruído adicional da multidão durante os treinos no Arizona para tentar replicar a atmosfera do sul da Filadélfia. Não é uma tarefa fácil.

“Nos últimos dois anos na pós-temporada, eles fizeram tudo certo”, disse Michael Harris II. O atleta. “Eles colocaram seus torcedores nisso cedo e pressionaram o outro time para que os torcedores pudessem permanecer nele. Eles pressionaram o outro time e isso ajudou durante as nove entradas.

“É como no ano passado, aconteceu exatamente da mesma maneira.”

Ronald Acuña Jr., o MVP da NL, e Matt Olson, os homers e líderes do RBI, acertaram 6 de 30 no NLDS com uma rebatida extra-base. Desempenho dos melhores jogadores dos Phillies. Os melhores jogadores do Braves não fizeram isso. Austin Riley fez sua parte e Harris fez duas eliminações impressionantes para roubar os Phillies nos jogos 2 e 4, mas isso foi tudo. A equipe de arremessadores dos Phillies estava sem fôlego diante da escalação mais difícil do beisebol.

Além de Riley, o Braves atingiu 0,161.

“Todos eles se aproximaram”, disse o apanhador do Braves, Travis d’Arnaud, ao The Athletic. “Guy (Suarez) fez uma série incrível, Zach (Wheeler) fez um ótimo jogo, (Aaron) Nola, todos eles. nós este ano.”

A profundidade da equipe de arremessadores dos Phillies se destacou no NLDS. Além de contar com três titulares em quem confiam nesta época do ano, Wheeler, Nola e Suarez, eles têm quatro jogadores de cada lado aos quais sentem que podem recorrer no final dos jogos: os destros Craig Kimbrel, Ceranthony Dominguez, Jeff Hoffman e Orion Kerkering e os canhotos Jose Alvarado, Matt Strahm, Gregory Soto e Christopher Sanchez.

Todos, exceto Sanchez, apareceram em posições de alta vantagem durante a vitória por 3 a 1 sobre o Braves. No jogo 4, o técnico Rob Thompson foi agressivo como fez ao longo da pós-temporada de 2022, usando todos os três Dominguez, Alvarado e Kimbrel antes do final da sétima entrada. Os únicos dois jogos com pontuação de Hoffman nos últimos dois meses foram contra o Braves, então Thompson favoreceu Soto e Stram na nona entrada na noite de quinta-feira. Soto colocou os corredores nas escanteios, mas Strahm marcou três vezes em oito arremessos para encerrar a série.

Strahm não era a opção esperada para fechar o NLDS, mas os Phillies têm muitas armas em sua equipe de arremessadores. Obviamente é mais do que apenas os corajosos. Atlanta tinha apenas dois canhotos em seu bullpen para a série: AJ Minter e Brad Hand. Hand lutou a maior parte do ano com seu ERA se aproximando das 6h. Bryce Harper foi fundo no jogo 3.

Se Atlanta tivesse preparado melhor os Phillies com mais canhotos, há uma possibilidade maior de que Bryce Elder nunca teria enfrentado Harper na terceira entrada do Jogo 3, que mudou o jogo, quando os Phillies marcaram seis corridas. Os Braves não queriam queimar o canhoto muito cedo. Talvez eles devessem olhar para a agressividade de Thompson nas últimas duas temporadas.

“Acho que eles têm muita energia”, disse Strider. “Eles têm muita confiança. Somos um clube que é muito bom em vir ao Garden todos os dias do ano e deixar nosso talento aparecer. E acho que na pós-temporada, em uma amostra tão estreita, você joga muito dessas coisas de longo prazo jogadas pela janela.”

“Como eu disse, teremos que mudar ou melhorar a forma como nos concentramos e nos preparamos para a pós-temporada. capaz de enfrentá-lo.” Mude os resultados.

Os Phillies são o último time a sair da Costa Leste. O total de vitórias na temporada regular para os quatro clubes restantes foi 90, 90, 90 e 84. Os Diamondbacks serão um adversário difícil, mas os Phillies não poderiam ter pedido uma eliminatória melhor, com a vantagem de jogar em casa no NLCS e novamente na World Series se enfrentarem os Astros em vez dos Rangers. Sem vencer a NL East, eles colheram a maior parte dos benefícios de um vencedor de divisão.