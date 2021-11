A Grã-Bretanha torna as regras COVID mais rígidas enquanto o mundo está em alerta pelo omicron :: WRAL.com

– O Reino Unido endureceu as regras no sábado sobre o uso de máscaras e teste de chegadas internacionais, depois que dois casos do novo tipo potencialmente mais contagioso de omicron foram encontrados, enquanto governos ao redor do mundo buscavam reforçar suas defesas.

Em meio a preocupações de que a nova variante recém-identificada tenha o potencial de ser mais resistente à proteção oferecida pelas vacinas, há preocupações crescentes de que a pandemia e as restrições de bloqueio associadas durem muito mais do que o esperado.

O primeiro-ministro Boris Johnson disse que era necessário tomar “medidas preventivas direcionadas” depois que duas pessoas testaram positivo para a nova variante na Inglaterra, e que serão revisadas em três semanas, quando os cientistas aprenderem mais sobre o Omicron.

Johnson disse em uma entrevista coletiva que qualquer pessoa que chegar à Inglaterra será obrigada a fazer um teste PCR obrigatório para COVID-19 no segundo dia e deve se auto-isolar até que o teste seja negativo. E se alguém testasse positivo para a variante omicron, disse ele, as pessoas próximas teriam que se isolar por 10 dias, independentemente de seu estado de vacinação.

Ele disse ainda que seria obrigatório o uso de máscaras nas lojas e no transporte público e que o programa de vacinação seria acelerado, sem dar detalhes.

“Por enquanto, este é o caminho responsável por desacelerar a semeadura e disseminação dessa nova alternativa e maximizar nossas defesas”, disse ele. “A partir de hoje vamos fortalecer a campanha de promoção”.

Um dos dois novos casos foi encontrado na cidade de Brentwood, no sudeste da Inglaterra, enquanto o outro estava na cidade central de Nottingham. Os dois casos estão relacionados e envolvem viagens da África do Sul. Os dois casos confirmados estão sendo isolados junto com suas famílias enquanto o rastreamento de contato e os testes direcionados estão em andamento.

O governo britânico acrescentou ainda quatro outros países – Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia – à lista vermelha de viagens ao país a partir de domingo. Seis outros países, Botsuana, Eswatini (anteriormente conhecido como Suazilândia), Lesoto, Namíbia, África do Sul e Zimbábue, foram adicionados na sexta-feira. Isso significa que qualquer pessoa com permissão de acesso a partir desses destinos terá que ser colocada em quarentena.

Vários países impuseram restrições a vários países da África Austral nos últimos dois dias, incluindo Austrália, Brasil, Canadá, União Europeia, Irã, Japão, Tailândia e Estados Unidos, em resposta aos alertas sobre a transmissibilidade do novo vírus – contra Conselhos da OMS.

Apesar da proibição de voos, há preocupações crescentes de que a alternativa já foi amplamente implantada em todo o mundo. Além do Reino Unido, foram relatados casos em viajantes na Bélgica, Israel e Hong Kong. A Alemanha também disse suspeitar de um caso positivo, e as autoridades holandesas estão testando se 61 pessoas que chegaram em dois voos da África do Sul com COVID-19 têm a variante omicron.

Os aviões chegaram à Holanda vindos de Joanesburgo e da Cidade do Cabo logo depois que o governo holandês proibiu voos de países sul-africanos. Os 539 passageiros com teste negativo foram autorizados a voltar para casa ou continuar seus voos para outros países. De acordo com as regulamentações governamentais, aqueles que moram na Holanda e têm permissão para voltar para casa devem isolar-se por pelo menos cinco dias.

Enquanto isso, um funcionário alemão disse que há uma “probabilidade muito alta” de que a variante omicron já tenha chegado ao país.

Kai Klose, o ministro da saúde do estado de Hesse, que inclui Frankfurt, disse em um tweet que “várias mutações típicas do omicron” foram encontradas na sexta-feira à noite em um viajante que voltava da África do Sul, que estava em quarentena em casa. A sequência de teste ainda não está completa.

Autoridades italianas na região sul da Campânia também estão investigando se uma pessoa que recentemente voltou para casa da África do Sul com teste positivo para o vírus tem a variante omicron.

A Organização Mundial da Saúde chamou a nova variante de omicron, descrevendo-a como uma variante preocupante devido ao grande número de mutações e algumas evidências iniciais de que carrega um maior grau de contágio do que outras variantes. Isso significa que as pessoas que tiveram COVID-19 e se recuperaram podem tomá-lo novamente. Pode levar semanas para ver se as vacinas atuais são menos eficazes contra ele.

Com tanta incerteza em torno da variante omicron e os cientistas improváveis ​​de explicar suas descobertas por algumas semanas, países ao redor do mundo adotaram uma abordagem de segurança em primeiro lugar, sabendo que os surtos de pandemia anteriores foram causados ​​em parte por políticas permissivas.

Quase dois anos após o início da pandemia que matou mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo, os países estão em alerta máximo.

A rápida disseminação da variante entre os jovens sul-africanos alarmou os profissionais de saúde, embora não haja indicação imediata se a variante causa doenças mais graves.

Uma série de empresas farmacêuticas, incluindo AstraZeneca, Moderna, Novavax e Pfizer, disseram que têm planos de adaptar suas vacinas à luz do surgimento do Omicron. A Pfizer e a parceira BioNTech disseram que esperam ser capazes de modificar sua vacina em cerca de 100 dias.

O professor Andrew Pollard, diretor do Oxford Vaccine Group que desenvolveu a vacina AstraZeneca, expressou otimismo cauteloso de que as vacinas atuais podem ser eficazes na prevenção de doenças graves da variante omicron.

A maioria das mutações parece estar em regiões semelhantes às das outras variantes, disse ele.

“Pelo menos de um ponto de vista especulativo, temos certo otimismo de que a vacina deve continuar a funcionar contra a nova variante de uma doença perigosa, mas na verdade precisamos esperar várias semanas para ter certeza”, disse ele à Rádio BBC.

“É altamente improvável que ocorra um reinício de uma pandemia em uma comunidade vacinada, como vimos no ano passado”, acrescentou.

O surgimento da variante, dizem alguns especialistas, deixou claro como as nações ricas que armazenam vacinas ameaçam prolongar a epidemia.

Menos de 6% das pessoas na África foram totalmente imunizadas contra COVID-19 e milhões de profissionais de saúde e populações em risco ainda não receberam uma única dose. Essas condições podem acelerar a propagação do vírus, oferecendo mais oportunidades para que ele se transforme em uma variante perigosa.

O professor Peter Openshaw disse: “Um dos principais fatores para o surgimento de variantes pode ser as baixas taxas de vacinação em partes do mundo e o alerta da Organização Mundial de Saúde de que nenhum de nós está seguro até que estejamos todos seguros e devemos seja ouvido. ” Medicina Experimental no Imperial College London.

___

Geir Molson em Berlim, Mike Corder em Haia, Holanda, e Colin Barry em Milão contribuíram para este relatório.

___

Siga a cobertura da Associated Press sobre a pandemia de coronavírus em https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic