Notícias ao vivo da Covid: Reino Unido, Alemanha e Itália descobrem casos Omicron; Israel proíbe entrada de visitantes | noticias do mundo

Ministro Federal da Saúde da Austrália Ele disse que estava se reunindo com o primeiro-ministro, Scott Morrison, o oficial de saúde chefe, e seus homólogos estaduais e territoriais para discutir os desenvolvimentos em torno da variante Omicron Covid-19.

Greg Hunt Fez uma reviravolta no sábado Ao fechar a fronteira do país com a África do Sul e impor novamente a quarentena obrigatória para chegadas de nove países sul-africanos, pois as preocupações com a Omicron aumentam. Países como a Austrália do Sul já estão estreitando suas fronteiras novamente após apenas começarem a emergir do bloqueio do delta em vigor na maior parte do país desde junho e julho.



O primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Dominic Beirut, chega em uma entrevista coletiva ao COVID em Sydney. Foto: Bianca de Marchi / AAP



Nova Gales do SulNo entanto, ele segue o plano de reabertura. O primeiro-ministro do estado, Dominic Perrottet, disse que é “inevitável” que mais variáveis ​​surjam e entrem na Austrália, e disse que o estado está tomando uma “abordagem de precaução”, já que mudanças nas chegadas internacionais foram anunciadas ontem.

“Precisamos aprender a conviver com o vírus e com as diferentes cepas de vírus que surgirão em nosso caminho, e a melhor coisa que podemos fazer é ser vacinados e receber uma injeção de reforço”, disse ele.

O sequenciamento genético “urgente” começou depois que dois passageiros de um voo da Qatar Airways chegaram a Sydney na noite de sábado. Beirutet confirmou que 29 pessoas chegaram a Sydney ontem, depois de passarem algum tempo na África do Sul.