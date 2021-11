Pfizer / BioNTech, Moderna Expect Data on Shot Protection from New COVID-19 Variant Soon

Procure por sinais que clamam por um redesenho da vacina

BioNTech diz que entende as preocupações dos especialistas

BioNTech, Pfizer tentando criar uma rotina de reinicialização

Moderna também estuda opções de boost para a nova variante

FRANKFURT, 26 de novembro (Reuters) – BioNTech SE (22UAy.DE) Na sexta-feira, ele disse que espera mais dados sobre A Preocupação com a nova variante do coronavírus Foi descoberto na África do Sul em duas semanas para ajudar a determinar se a vacina havia sido produzida com a parceira Pfizer Inc (PFE.N) Deve ser reformulado.

A Pfizer e a BioNTech disseram que esperam, se necessário, enviar uma nova vacina projetada para a variante emergente em cerca de 100 dias.

“Entendemos as preocupações dos especialistas e imediatamente iniciamos as investigações sobre a variante B.1.1.529”, disse a BioNTech em um comunicado quando solicitada a comentar.

“Esperamos mais dados de testes de laboratório dentro de duas semanas, no máximo. Esses dados fornecerão mais informações sobre se B.1.1.529 pode ser uma das variantes de escape que podem exigir que nossa vacina seja modificada se a variante se espalhar globalmente,” ele adicionou.

Moderna Company (mrna.o) Ela disse em um comunicado que está desenvolvendo um filtro de reforço projetado especificamente para a nova variante, e também está testando uma dose maior de seu reforço atual e estudando outros filtros de reforço projetados para proteger contra múltiplas variantes.

“Uma dose de reforço de uma vacina aprovada representa a única estratégia disponível atualmente para aumentar a imunidade diminuída”, disse Moderna no comunicado.

Frascos vazios da vacina Pfizer-BioNTech COVID-19 “Comirnaty” são vistos dentro de uma embalagem de lixo no centro de vacinação contra doença coronavírus (COVID-19) em Madrid, Espanha, 24 de novembro de 2021. REUTERS / Sergio Perez / Foto de arquivo

Variantes de escape são aquelas que escapam da resposta imune direcionada desencadeada pela vacinação. A BioNTech acrescentou que a Pfizer e a BioNTech serão capazes de redesenhar a injeção em seis semanas e enviar os lotes iniciais em 100 dias.

Os ADRs da BioNTech ganharam 14,2%, fechando a $ 348 na sexta-feira, e as ações da Pfizer subiram 6,1%, fechando a $ 54. Moderna ganhou 20,6% para fechar em $ 329,63.

As autoridades globais reagiram com preocupação na sexta-feira ao novo formato, com a União Europeia e a Grã-Bretanha entre os que restringem os controles de fronteira enquanto os cientistas buscam ver se a mutação é resistente às vacinas. Consulte Mais informação

A Pfizer e a BioNTech já criaram versões de sua vacina baseada em mRNA – baseada no vírus original encontrado na cidade chinesa de Wuhan – para atingir as chamadas variantes Alpha e Delta, conforme os testes clínicos continuam.

Esses esforços não se destinam a produzir produtos comerciais; O exercício está sendo realizado para estabelecer uma rotina com os reguladores que ajudará a acelerar qualquer futura relançamento da vacina.

Analistas da Evercore ISI disseram que os dados do Catar sobre outra variante recente mostraram um alto nível de eficácia inicial para as vacinas atuais, que diminuiu acentuadamente após quatro meses de administração.

Johnson e johnson (JNJ.N) Ela disse que está monitorando de perto cepas emergentes de COVID-19 e testando a eficácia da injeção contra a nova variante.

Reportagem adicional de Ludwig Berger em Frankfurt Reportagem adicional de Karl O’Donnell em Nova York Edição: Kristen Donovan e Matthew Lewis

