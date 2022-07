A estrela de She-Hulk, Pretty Pretty, critica sua aparição no The Hollywood Reporter

lindo lindo Provando que ela não fica brava quando os fãs questionam seu próximo visual maravilha Series Mulher forte: advogado.

Depois de uma foto dela Mulher forte A vilã Titania foi compartilhada nas redes sociais antes do lançamento do projeto Disney+ em 17 de agosto. bom lugar A alum foi ao Twitter para responder a postagens que criticavam sua aparência, com algumas pessoas fazendo perguntas sobre o penteado da personagem.

“Ai meu Deus, essa foto” é linda Escreveu no sábado. “Pessoal… eu aceito cada sombra aqui, mas em defesa do meu excelente estilista, este é o meu cabelo apenas depois de um dia agitado de 14 horas no calor de Atlanta. Só depois que estava de cabeça para baixo. Ela fez um ótimo trabalho em o show que eu prometo a você fazer. Eu a amo. Peitos ficam bem com isso?

Entre o outro lote de mensagens que Jamil postou sobre a reação dos fãs estava um tweet que ler“Eu sinceramente aceito o ataque das massas.”

Em resposta a um fã que depois criticou o figurino de sua personagem, a atriz Escreveu“Você vai conseguir quando o show for lançado. Ele se encaixa no personagem.”

campeonato Tatiana Maslany no papel-título, Mulher-Hulk: Advogada’O elenco também inclui Ginger Gonzaga, Renee Elise Goldsbury, Tim Roth, Mark Ruffalo e Benedict Wong. o Primeira promoção Ele coletou 78 milhões de visualizações em suas primeiras 24 horas quando foi lançado em maio, tornando-se a segunda maior aparição do trailer da série Marvel Studios.