Janet Jackson parece elegante em preto posando com Christian Louboutin no Rose Ball em Mônaco

MONTE CARLO, MÔNACO – 08 DE JULHO: (Nota do editor: NO TABLOIDS WEB & PRINT) (LR) Christian Louboutin e Janet Jackson participam da festa Rose Bowl 2022 em 08 de julho de 2022 em Monte Carlo, Mônaco. (Foto por PLS Pool / Getty Images)

Bliss Paul / Getty

Janet Jackson Ela estava cheia de graça durante sua visita a Mônaco.

A vencedora do Grammy, de 56 anos, deu um show deslumbrante em uma roupa preta da cabeça aos pés antes Cristiano Siriano Como ela e sapatos de grife Christian Louboutin Participe da sexta-feira anual Bal de la Rose (Rose Paul) na Salle des Etoiles.

Ela usava um vestido preto skinny na altura do tornozelo com mangas compridas, ombros acolchoados e uma cauda curta que ela carregou no tapete vermelho. Jackson finalizou o look com scarpins pretos, uma clutch preta de pele de cobra e algumas joias grossas.

Relacionado: Janet Jackson diz que lançará “música em algum momento”, mas “não”. 1 O trabalho é ser mãe

Jackson adicionou um toque de cor ao seu visual com uma manicure e pedicure rosa choque.

o o ritmo da nação A artista compartilhou o visual em uma foto no Instagram, recebendo elogios de Siriano, 36 anos, pelo emoji rosa em forma de coração. “Eu amo 👀! 🔥🖤” Sua irmã La Toya Jackson escreveu nos comentários.

Louboutin, 59, usava um body floral blush com um chapéu de fez estampado. Ele terminou seu visual com uma camisa rosa, gravata marrom e sapatos de couro roxo.

O designer francês foi curador do Bal de la Rose deste ano sob o tema “The Twenties Return”. Esta foi a primeira vez em anos que o falecido não desenhou a bola Karl Lagerfeldquem em 2019 Faleceu aos 85 anos Uma complicação do câncer de pâncreas. Bola de sexta-feira à frente Sem exceção (Nesti)uma exposição retrospectiva sobre o trabalho de Louboutin que vai até 28 de agosto no Fórum Grimaldi nas proximidades.

Fundado por Princesa Grace Em 1954, uma festa Rose Bowl foi organizada por sua filha CarolinaPrincesa de Hanôver, desde a morte da lenda do cinema em 1982. Renda beneficiada Fundação Princesa Grace.

Vídeo conectado: o trailer do documentário de Janet Jackson aborda o escândalo do Super Bowl e as alegações de Michael Jackson

A bola rosa de sexta-feira foi a primeira desde o evento Cancelado devido à pandemia de COVID-19 Este ano, foi remarcado a partir de sua data tradicional de março.