A economia chinesa está em recessão enquanto a recuperação vacila

A economia da China entrou em recessão depois que os preços ao consumidor caíram pela primeira vez desde o início de 2021, em uma das indicações mais fortes dos desafios enfrentados pelos formuladores de políticas enquanto lutam para reativar o consumo.

O índice de preços ao consumidor caiu 0,3 por cento em julho, em termos homólogos, de acordo com estatísticas oficiais divulgadas na quarta-feira, depois de não ter registado qualquer variação no mês anterior. O índice de preços ao produtor, uma medida do preço das mercadorias que saem dos portões da fábrica, caiu 4,4 por cento em julho.

Os preços ao consumidor, que caíram para território negativo em fevereiro de 2021, estiveram à beira da deflação por vários meses, já que a recuperação esperada nos gastos do consumidor falhou depois que as autoridades suspenderam as restrições pandêmicas no início do ano.

A transição para a deflação deve alimentar os apelos por mais estímulos do governo em um momento em que os formuladores de políticas também estão enfrentando a desaceleração do setor imobiliário e o comércio fraco, todos os quais reduziram o ímpeto econômico.

“A economia chinesa agora corre sério risco de cair em um ciclo deflacionário que pode levar a uma espiral descendente auto-reforçada no crescimento e na confiança do setor privado”, disse Eswar Prasad, especialista em finanças da China na Cornell University. “O governo precisa agir rápida e decisivamente para interromper o crescimento e reduzir a deflação antes que as coisas saiam do controle.”

A China resistiu à tendência inflacionária global de outras grandes economias, muitas das quais lançaram amplos esforços de estímulo durante a pandemia. Por outro lado, Pequim procurou controlar o vírus com uma política livre de Covid de três anos.

As autoridades chinesas tentaram projetar confiança na economia desde a reabertura, cortando algumas taxas de juros e oferecendo incentivos fiscais às empresas, mas não conseguiram um grande estímulo. O Politburo do Partido Comunista reconheceu no final do mês passado que a recuperação estava fazendo “progresso em zigue-zague” e disse que “expandiria ativamente a demanda doméstica”.

O Departamento Nacional de Estatísticas disse na quarta-feira que a inflação média dos preços ao consumidor no ano até agora foi de apenas 0,5 por cento, ficando atrás da meta de inflação média do governo de 3 por cento neste ano, destacando a crescente divergência entre as expectativas e a realidade no ano passado. a Terra. .

A meta de crescimento do PIB de Pequim de 5 por cento para 2023, a menor em décadas, foi originalmente vista como dovish, mas meses de dados persistentemente fracos alimentaram um pessimismo mais amplo sobre as perspectivas de crescimento.

A economia expandiu apenas 0,8% entre o primeiro e o segundo trimestres do ano, enquanto dados publicados na terça-feira mostraram que as exportações de julho caíram 14,5% em relação ao ano anterior, a queda mais acentuada desde o início da pandemia. As importações caíram 12,4% em relação ao ano anterior em termos de dólares, a queda mais acentuada desde janeiro.

Dan Wang, economista do Hang Seng Bank em Xangai, disse que a inflação e os números do comércio são “um reflexo do declínio do poder de compra e da fraca confiança do consumidor”.

Mais dados na próxima semana fornecerão uma visão geral da atividade econômica em julho, incluindo produção industrial e vendas no varejo.

Os preços ao consumidor da China foram duramente atingidos nos últimos anos pelos preços da carne suína, que o Bureau Nacional de Estatísticas disse ter caído 26% em julho em relação ao ano anterior. O núcleo da inflação, que exclui preços mais voláteis de alimentos e energia, subiu 0,8 por cento.

Os preços ao produtor, que são fortemente influenciados pelo custo das commodities e matérias-primas, ficaram em território negativo nos últimos 10 meses, enquanto a atividade manufatureira se contraiu por quatro meses consecutivos, refletindo a fraca demanda pelas exportações chinesas.