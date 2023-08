Country Garden é o mais recente gigante imobiliário chinês a ter problemas

“A luta do desenvolvedor para processar até mesmo um simples pagamento de voucher ressalta a extensão da crise de liquidez que enfrenta”, disse Sandra Chow, chefe associada de pesquisa da Ásia-Pacífico na CreditSights.

De forma mais ampla, o possível calote do Country Garden é outro sinal sinistro das perspectivas econômicas da China, já que seus líderes buscam reiniciar a economia após três anos de medidas estritas de prevenção da Covid que suprimiram a atividade. As vendas de casas caíram no primeiro semestre do ano, o que é um declínio acelerado no mês passado. Um em cada cinco jovens chineses está desempregado. As pessoas não gastam dinheiro, o que obriga as empresas a cortar preços. Em cidades menores, onde Country Garden continua a construir seus extensos conjuntos habitacionais, as autoridades estão enfrentando um excesso de oferta de moradias e um declínio constante da população.

Investidores nervosos tornarão as tensões financeiras da Country Garden mais evidentes. A empresa tem se saído pior do que o mercado mais amplo e as incorporadoras concentradas nas grandes cidades, onde a desaceleração imobiliária não tem sido tão forte. As vendas da Country Garden sob o contrato caíram cerca de um terço durante os primeiros seis meses do ano.

Mesmo que a Country Garden consiga pagar os juros desses títulos nas próximas semanas, ainda está muito longe. Ela tem pagamentos mensais de títulos até o final do ano, segundo a Moody’s, e cerca de US$ 2,4 bilhões em títulos devidos a investidores na China e US$ 2 bilhões em títulos devidos a investidores estrangeiros até o final de 2024.

O prognóstico não é bom. Os investidores temem o contágio do agravamento dos problemas do Country Garden. Credores chocados que continuaram a emprestar para os desenvolvedores podem pensar duas vezes antes de dar-lhes mais dinheiro. Os compradores de casas podem sair de uma empresa que está à beira do colapso. Eles já viram esse filme antes.