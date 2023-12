A chuva de meteoros Geminídeas atinge seu pico em meados de dezembro graças a este intrigante asteroide

A chuva de meteoros Geminídeas, uma das melhores chuvas de meteoros do ano, ocorre em dezembro, quando a Terra passa por partículas e pedaços do asteróide 3200 Phaethon.

De acordo com a NASA, as Geminídeas são uma das poucas chuvas de meteoros associadas a um asteróide e não a um cometa. No entanto, 3200 Phaethon é um objeto estranho que os astrónomos ainda estão a tentar identificar.

Os astrônomos dizem que Phaethon se comporta como um cometa porque brilha e forma uma cauda quando está mais próximo do sol, mas… Um estudo publicado em abril A cauda do asteróide parece incomum. A cauda de Phaethon não é tão empoeirada quanto a de um cometa; É feito de gás sódio. Também é incomum porque a maioria dos asteróides não forma caudas à medida que se aproximam do Sol, segundo a NASA.

Uma grande questão permanece: se Phaethon não levanta poeira como os cometas, como pode fornecer os materiais necessários para a chuva de meteoros Geminídeas? Uma próxima missão espacial japonesa chamada… Destino+ Pode ajudar a responder a essa pergunta enquanto voa ao redor do asteróide.

A NASA disse que 3200 Phaethon é provavelmente um “cometa morto” ou um novo tipo de objeto chamado “cometa rochoso”. Atualmente, é classificado como um asteroide.

Guia de observação das estrelas de dezembro: meteoros geminídeos, lua cheia de Natal e conjunção estrela-lua

Este ano, a chuva de meteoros Geminídeas ocorre de 4 a 17 de dezembro. Durante o pico de 13 e 14 de dezembro, o céu poderia ser iluminado por 150 meteoros por hora em condições ideais.

O nome chuva de meteoros vem da constelação de Gêmeos porque os meteoros parecem irradiar da constelação, mas não se originam dela.

Como ver a chuva de meteoros Geminídeas

Céus claros, livres de neblina e poluição luminosa, proporcionarão condições de visualização ideais para os observadores de estrelas.

Para detectar meteoros, é melhor ter o céu escuro longe das luzes da cidade. Ao sair, dê tempo aos seus olhos para se ajustarem à escuridão. Pode levar até 40 minutos.

NASAGordon Johnston Abaixo explica por que é importante ter uma visão ampla do céu e dar tempo aos seus olhos para se ajustarem.

“As células cônicas com detecção de cores estão concentradas perto do centro da visão, com mais bastonetes na borda da visão”, escreve ele. “Como alguns meteoros são fracos, você tenderá a ver mais meteoros com o ‘canto do olho’ (é por isso que você precisa ver uma grande parte do céu). A visão colorida (células cônicas) se adaptará à escuridão em cerca de 10 minutos, mas as células de visão noturna As mais sensíveis continuarão a melhorar por uma hora ou mais (com maior melhora nos primeiros 35 a 45 minutos).

Durante algumas chuvas de meteoros, a lua também pode obscurecer a visão. Para os geminianos deste ano, o aparecimento da lua crescente em 13 de dezembro não impedirá que os observadores das estrelas vejam meteoros. Entre 13 e 14 de dezembro, apenas 1-3% da luz da lua brilhará no céu.

Na Costa Leste, o melhor horário para começar a procurar Gêmeos é depois das 20h30 do dia 13 de dezembro, segundo a NASA.