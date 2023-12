A “cidade perdida” nas profundezas do Oceano Atlântico é diferente de tudo que já vimos na Terra

A realidade do que existe nos nossos oceanos fascina as pessoas desde tempos imemoriais, por isso não é de admirar que tenhamos criado inúmeros mitos sobre as suas profundezas subaquáticas.

Mas afaste-se, Atlântida, os cientistas descobriram uma verdadeira cidade perdida sob as ondas, e esta cidade está em sintonia com a vida.

Esta imponente área rochosa está localizada a oeste da Cordilheira do Médio Atlântico, centenas de metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, e consiste em enormes paredes, colunas e monólitos que se estendem até uma altura de mais de 60 metros (200 pés).

Para ser claro, não é o lar de uma civilização humana há muito esquecida, mas isso não torna a sua existência menos importante.

O campo hidrotérmico, chamado de “Cidade Perdida” quando foi descoberto em 2000, é o ambiente de ventilação mais antigo conhecido no oceano. Alerta científicoRelatórios.

Nada mais parecido foi encontrado na Terra, e os especialistas acreditam que poderia fornecer informações sobre ecossistemas que poderiam existir em outras partes do universo.

Durante mais de 120 mil anos, caracóis, crustáceos e comunidades microbianas alimentaram-se das aberturas do campo, que libertam hidrogénio, metano e outros gases dissolvidos nas águas circundantes.

Apesar da ausência de oxigênio ali, animais maiores também vivem neste ambiente hostil, incluindo caranguejos, camarões e cobras. Embora seja raro.

Os hidrocarbonetos produzidos pelas suas aberturas não foram causados ​​pela luz solar ou pelo dióxido de carbono, mas por reações químicas no fundo do mar.

É assim que a vida pode ter-se formado no nosso planeta há cerca de 3,7 mil milhões de anos, e como poderia ter-se formado noutro planeta.

“Este é um exemplo do tipo de ecossistema que poderia estar ativo em Encélado ou na Europa neste momento”, disse o microbiologista William Brazelton. Smithsoniano Em 2018, referindo-se às luas de Saturno e Júpiter, respectivamente.

“E talvez Marte no passado.”

(Esquerda) As torres da Cidade Perdida são exploradas por veículos operados remotamente; (Direita) Bactérias que vivem em um respiradouro de calcita (Dr. Kelly/Universidade de Washington)

O monólito mais alto da Cidade Perdida chama-se Poseidon, em homenagem ao deus grego do mar, e tem mais de 60 metros de altura.

Enquanto isso, logo a nordeste da torre, há uma encosta onde as aberturas de ventilação “choram” com fluido, produzindo “aglomerados de pequenas protuberâncias carbonáticas multi-ramificadas que se estendem para fora como os dedos de mãos viradas para cima”, de acordo com pesquisadores da Universidade de Washington. . .

Existem agora apelos para que a Cidade Perdida seja listada como Património Mundial para proteger o fenómeno natural, especialmente à luz da tendência humana para destruir ecossistemas preciosos.

Em 2018, foi confirmado que a Polónia o tinha feito Ele ganhou os direitos Para mineração em alto mar em torno do campo térmico.

Embora, em teoria, a Cidade Perdida não seria afetada por tais ações, por exemplo Alerta científico Ele observa que a destruição de áreas circundantes pode ter consequências indesejadas.

