Os astronautas perderam sua maleta de ferramentas no espaço. Agora gira em torno da Terra

Um saco de ferramentas que se afastou dos astronautas em 1º de novembro durante uma caminhada espacial de manutenção está fora da Estação Espacial Internacional, na órbita lenta da Terra – e, por enquanto, está dando aos observadores de estrelas um objeto artificial extra para procurar no céu noturno.

Durante uma caminhada espacial que durou seis horas e 42 minutos, os astronautas da NASA Yasmine Moghbeli e Loral O’Hara completaram um dos objetivos da caminhada espacial: substituir o conjunto de rolamentos que ajuda o painel solar Alpha do porto a rastrear o sol e gerar eletricidade para a estação.

Nas fotos da caminhada espacial, a maleta de ferramentas – que a NASA chama de “bolsa com trava da tripulação” – era visível enquanto os astronautas trabalhavam.

Ao realizarem a próxima missão de armazenamento da caixa de comunicações, os astronautas decidiram que não havia tempo suficiente para terminar a missão. Durante a avaliação da missão, a maleta de ferramentas se afastou e não pôde mais ser recuperada. Nenhum instrumento foi necessário para realizar trabalho adicional nesta caminhada espacial.

No mesmo dia, durante “atividades não relacionadas de observação da Terra”, o astronauta japonês Satoshi Furukawa tirou uma foto da bolsa à deriva.

O que há no seu kit espacial?

De acordo com a NASA, a bolsa com trava da tripulação contém tipoia, auxiliares de manuseio de hardware e uma chave de caixa. Um representante da NASA estimou o valor da sacola e de seu conteúdo em “cerca de US$ 100 mil” se comprada hoje.

No total, a bolsa e as ferramentas pesavam 42,9 quilos.

A tripulação não está a bordo da estação espacial sem ferramentas há muito tempo – uma bolsa de reposição foi entregue à estação espacial em 11 de novembro a bordo da 29ª missão comercial de reabastecimento da NASA SpaceX, e a NASA disse que o impacto nas operações da estação foi mínimo.

Onde está a bolsa com fecho de tripulação agora?

Depois de analisar a trajetória da bolsa, o controle da missão confirmou que a bolsa está saindo gradualmente da órbita e não representa perigo para a estação espacial e para a tripulação a bordo em sua trajetória atual. Estima-se que a bolsa permaneça em órbita até a primavera e meados do verão de 2024 e se desintegrará quando atingir uma altitude de 70 milhas acima da superfície da Terra.

Enquanto isso, já houve relatos de avistamentos de bolsas com fecho de tripulação. O site de notícias de astronomia EarthSky relata que a bolsa mede +6, O que torna um pouco escuro demais para ver a olho nu, mas é visível com binóculos, se você souber onde olhar. A bolsa compartilha uma órbita com a estação espacial e avança vários minutos, embora o intervalo de tempo aumente à medida que a bolsa perde gradualmente a órbita.

Para saber quando a estação espacial passará pela sua área, use… Instrumento Spot The Station da NASA Para determinar a órbita e a localização da estação no céu.

Fontes da NASA; Céu Terrestre