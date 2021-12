A “caixa preta” irá coletar dados climáticos para civilizações futuras

Com suas grossas paredes de aço, armazenamento de bateria e painéis solares, os desenvolvedores da “Caixa Preta da Terra” afirmam que a estrutura do tamanho de um ônibus urbano seria indestrutível para a própria crise climática e destinada a sobreviver além dos humanos.

“O fundo servirá como um livro-razão independente e indestrutível da ‘saúde’ de nosso planeta”, disse Jonathan Kneppon, artista e diretor da associação de arte Glue Society envolvida no projeto, à CNN. “E, com sorte, irá responsabilizar os líderes e inspirá-los a agir e reagir junto à população em geral”.

“A caixa preta da Terra registrará cada passo que damos em direção a esta catástrofe,” Escritores Por trás do projeto, incluindo pesquisadores da Universidade da Tasmânia e uma empresa de comunicação de marketing, Climinger BBDO . “Centenas de conjuntos de dados, medições e interações relacionadas à saúde de nosso planeta serão continuamente coletadas e armazenadas com segurança para as gerações futuras.”

O bloco de aço documentará todas as conversas e artefatos relacionados ao clima do passado, presente e futuro, incluindo mudanças na temperatura da terra e do mar, acidificação dos oceanos, quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, população humana, consumo de energia, gastos militares, política mudanças e muito mais.

Segundo seus fabricantes, a caixa será preenchida com motores de armazenamento e fará o download constante de dados científicos da Internet, que serão alimentados por painéis solares e baterias de armazenamento da estrutura.

Os desenvolvedores estimam que a caixa preta tem potencial para armazenar dados suficientes para as próximas três a cinco décadas e estão continuando suas pesquisas para aumentar seus recursos de armazenamento além do arquivamento de histórias e compactação de dados.

Kneebone disse que os criadores ainda estão tentando descobrir quem será capaz de usar o baú em um futuro distante, já que o acesso foi projetado para ser difícil e exigirá tecnologias avançadas.

Como a Pedra de Roseta, ele disse, eles planejam usar vários formatos de codificação, incluindo o simbolismo matemático de suas inscrições em placas de aço analógicas de longo alcance, que podem incluir instruções necessárias para decifrar a caixa por quem a descobrir.

“É impossível prever quem ou o que vai encontrar [the box]Mas pode-se presumir que não terá utilidade a menos que seja descoberto por uma pessoa ou coisa inteligente e civilizada que tenha a capacidade de compreender e interpretar o simbolismo básico. ”

As gerações mais jovens podem se beneficiar do projeto usando-o para encontrar soluções, já que são as mais ameaçadas por futuros desastres alimentados pelas mudanças climáticas, como incêndios florestais que alteram a paisagem, secas históricas, ondas de calor extremas e inundações mortais que continuam a piorar a cada ano .

“É uma maneira muito criativa de lidar com o resultado mais potencialmente catastrófico da crise climática, essencialmente criando um ‘cofre do Juízo Final’ [climate] Os dados ”, disse à CNN Vladislav Kayem, um jovem ativista climático da Moldávia e membro do Grupo de Aconselhamento Juvenil do Secretário-Geral da ONU sobre Mudanças Climáticas.

uma última análise O relatório Climate Action Tracker da Agência Internacional de Energia Atômica alerta que com as políticas atuais – não propostas, mas o que os países estão realmente fazendo – o mundo está a caminho de 2,7 ° C de aquecimento acima dos níveis pré-industriais. Os cientistas disseram que no planeta ficar abaixo de 1,5 graus Para evitar as piores consequências da crise climática.

Os desenvolvedores da caixa preta dizem que ela pode responsabilizar políticos e líderes empresariais pela maneira como lidam com as mudanças climáticas.

“Para mim, isso mostra como é inconsistente no espaço climático confiar nos políticos qualquer coisa que eles digam”, disse Chaim. “Isso envia uma mensagem muito forte de que a verdadeira caixa preta aqui está nas mentes dos políticos que têm todos os meios para evitar uma catástrofe, mas decidiram continuar contornando a responsabilidade até que seja tarde demais.”

Assim que a caixa preta for ativada, a biblioteca de dados climáticos será acessada por meio de uma plataforma online. Os visitantes também poderão se conectar sem fio ao box, que ficará localizado em um local remoto entre Strahan e Queenstown, na Tasmânia.

“Estamos explorando a possibilidade de incluir um e-reader que permanece dentro da caixa e será ativado ao ser exposto à luz solar, bem como reativar a caixa se ficar em uma dormência prolongada como resultado de um desastre”, disse Kneppon.

À medida que a crise climática continua, a praça pode fornecer um projeto para uma solução muitos anos a partir de agora.