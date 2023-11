A Black Friday não é mais o que costumava ser

Os consumidores gastaram 5% mais online nos primeiros 20 dias de novembro do que no mesmo período do ano passado, de acordo com o Adobe Analytics.

Muitos varejistas dizem que gastar no outro extremo do calendário de compras natalinas, nos dias mais próximos do Natal, é mais importante à medida que as pessoas correm para comprar presentes de última hora.

Por exemplo, a Barnes & Noble vende mais de 20 milhões de livros só em dezembro, e os sete dias antes do Natal representam 20 vezes a média de vendas da semana. Em 2022, na véspera de Natal e no sábado anterior ao Natal Foram os dias mais movimentados para as lojas do dólarDe acordo com a empresa de pesquisa de mercado Placer.ai.

Johnson disse que sua empresa espera que a Black Friday seja o terceiro dia mais movimentado para os varejistas este ano, depois de 23 e 16 de dezembro, os dois últimos sábados antes do Natal.