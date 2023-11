Ações fecharam com ganhos pela quarta semana consecutiva

As ações dos EUA fecharam mistas na sexta-feira em meio a um dia de negociação de baixo volume após o feriado de Ação de Graças.

O Dow Jones Industrial Average (^DJI) fechou em alta de cerca de 0,3%, ou mais de 100 pontos acima, enquanto o S&P 500 (^GSPC) manteve a linha plana. O Nasdaq Composite (^IXIC), que é dominado por ações de tecnologia, ficou para trás, caindo cerca de 0,1%.

Os três principais índices fecharam com ganhos pela quarta semana consecutiva de negociações, tornando novembro o melhor mês para o Dow Jones desde outubro de 2022. O Nasdaq e o S&P 500 estão a caminho de ter o seu melhor mês desde julho de 2022.

Os rendimentos dos títulos aumentaram com a nota do Tesouro de 10 anos (^TNX) subindo cerca de 6 pontos base, para negociação perto de 4,48%.

Os varejistas tiveram desempenho superior ao do mercado mais amplo quando a Black Friday deu início à temporada de compras natalinas. O setor de varejo S&P (XRT) fechou em alta de cerca de 0,6%, com empresas como Home Depot (HD) e Best Buy (BBY) subindo no final da semana.

Grandes redes como Target (TGT) e Walmart (WMT) também fecharam em alta, embora com um alerta de que os consumidores com orçamento apertado estão gastando com cautela. Os varejistas estão antecipando e prolongando as promoções de fim de ano, à medida que os compradores se tornam seletivos.

Enquanto isso, a Amazon (AMZN) encerrou o pregão de fim de ano com uma nota plana, enquanto a empresa se prepara para lançar seu primeiro jogo NFL Black Friday em um esforço para atrair mais espectadores, atrair compradores de fim de ano e atrair anunciantes com altos salários.

Uma disputa na Opep+ prejudicou os preços do petróleo bruto depois que o grupo de países produtores de petróleo disse que realizaria sua próxima reunião online. A Bloomberg informou que a reunião, que deveria discutir a produção, foi adiada devido a uma disputa entre a Arábia Saudita e os membros africanos em relação às cotas.

Os futuros do petróleo Brent (BZ=F) caíram para negociação acima de US$ 81 por barril, após cair 1,3% nas últimas duas sessões. Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caíram cerca de 1,5%, sendo negociados a cerca de US$ 76 o barril, após o feriado de Ação de Graças.

As ações da Nvidia (NVDA) fecharam em queda de quase 2% depois que a Reuters informou que a empresa havia adiado o lançamento de um chip de IA na China projetado para cumprir as restrições de exportação dos EUA. Nos seus ganhos desta semana, a Nvidia indicou que as novas restrições dos EUA afetariam os seus resultados.

As criptomoedas tiveram um grande impulso com o Bitcoin (BTC-USD) subindo para negociação acima de US$ 38.000 por moeda em um ponto da sessão – seu nível mais alto desde maio de 2022. As ações da corretora de criptomoedas Coinbase (COIN) também subiram com as notícias, fechando cerca de 6%.

As ações da Tesla (TSLA), outro ticker importante na página inicial do Yahoo Finance, subiram quase 0,5% seguindo o CEO Elon Musk. Ele disse É “uma loucura” como uma greve que começou em sete oficinas se espalhou pela Suécia, onde os funcionários dos correios se recusam agora a fazer entregas nos escritórios da Tesla.

A greve ocorre depois que Sean Fine, presidente do sindicato United Auto Workers, pretende atingir a Tesla em seguida.

