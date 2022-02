A AT&T está encerrando sua rede 3G. Veja como isso pode afetar você

A AT&T deve encerrar sua rede 3G na terça-feira, e as principais operadoras dos EUA devem seguir o exemplo ainda este ano. Este movimento afeta tudo, desde Telefones antigos para Sistemas de alarme residencial e sistemas de assistência na estrada.

Para transferir seus clientes de celulares para 4G sem interrupção do serviço,A CNN, proprietária da empresa-mãe da CNN, está fornecendo telefones substitutos gratuitos para muitos usuários com um dispositivo 3G. Ele também tenta alertar os clientes sobre alterações na rede por meio de vários métodos.

“Ao longo de quase dois anos, enviamos proativamente inúmeras comunicações de mala direta, cartas de cobrança, e-mails e mensagens de texto para ajudar os clientes a fazer a transição para redes de próxima geração antes que os serviços 3G expirem em 22 de fevereiro”, disse a AT&T à CNN Business em um comunicado. declaração.

A AT&T está encerrando as redes 3G como parte de um esforço maior para reutilizar o espectro para 4G e 5G – padrões mais recentes que são mais eficientes que 3G.Você fará o mesmo no terceiro trimestre eeu irei tambémfinal do ano.

Aqui está o que você deve saber sobre como desligar o 3G.

Quais produtos serão afetados?

O desligamento afetará as pessoas que ainda usam Kindles 3G, flips 3G, iPhone 5 e modelos mais antigos, bem como muitos telefones Android. Também afetará os sistemas de alarme doméstico e dispositivos médicos, como detectores de queda. Alguns sistemas de notificação de acidentes e assistência na estrada como OnStar Ele também precisará ser atualizado ou substituído.

Se você não tiver certeza de qual rede seu telefone está, abra Configurações, toque em Rede e Internet e selecione Rede móvel em dispositivos Android. No iOS, escolha Configurações, Celular e escolha Opções de dados de celular. A AT&T também página da web personalizada Para determinar se o seu dispositivo será afetado pelo desligamento.

Isso pode ser difícil de dizer com outros produtos do dia a dia. Se você não tiver certeza se o dispositivo é baseado em 3G, entre em contato com o fabricante ou revendedor de automóveis.

O que posso fazer sobre isso?

Para quem não querR Para se livrar de seus dispositivos móveis de 3ª geraçãoE a Existem algumas soluções. Em teoria, seria possível acessar um navegador web via Wi-Fi ou fazer ligações via rede sem fio em um telefone 3G se o usuário tivesse um aplicativo que habilitasse VoIP, como o Facebook Messenger. Da mesma forma, as pessoas que possuem um e-reader 3G ainda poderão baixar novos livros para o dispositivo via Wi-Fi.

Outros produtos 3G podem ser mais complexos. My Alarm Center, uma empresa de sistemas de segurança doméstica, alertou os clientes que alguns sistemas de alarme precisarão ser substituídos por um técnico para evitar possíveis interrupções. “Mesmo que o alarme pareça estar funcionando, ele não ligará mais para nossa central de atendimento para nos notificar sobre a necessidade de serviços de emergência”, disse a empresa. Estados em seu site.

motores gerais GM Ltd., dona da OnStar, começou a enviar atualizações sem fio em outubro para carros lançados desde 2015, incluindo modelos da Chevrolet, Buick e Cadillac, que podem ser afetados pela transição. Via de regra, a maioria dos carros fabricados nos últimos cinco anos com conectividade usa modems 4G. Se o carro funcionar com 3G, o fabricante pode oferecer um programa de atualização ou a operadora sem fio pode fornecer um adaptador com um modem que pode ser conectado ao carro.

Por que isso acontece?

O 3G foi lançado em 2002 e se tornou a força motriz por trás do boom inicial da loja de aplicativos no final daquela década. As empresas sem fio mais tarde mudaram para redes 4G e, mais recentemente, redes 5G.

No mês passado, a AT&T e a Verizon lançaram Banda C Redes 5G, um importante conjunto de frequências de rádio mais altas que carregarão a Internet. A mudança permitirá que os usuários, por exemplo, transmitam um filme da Netflix em 4K ou baixem um filme em segundos. (A Verizon disse que as velocidades da banda C atingem aproximadamente 1 gigabyte por segundo, cerca de 10 vezes a velocidade do 4G LTE.)

Apenas uma pequena parte dos clientes sem fio ainda usa redes 3G. A Verizon disse em um post no blog que 99% de seus clientes já atualizaram para 4G LTE ou 5G, e a AT&T disse que menos de 1% do tráfego de dados móveis é executado em redes 3G. A T-Mobile não respondeu a um pedido de comentário sobre sua base de usuários 3G.